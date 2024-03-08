«الفجيرة الخيرية» تستكمل استعداداتها لرمضان

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، سعيد الرقباني، أن الجمعية استكملت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان، وتنفيذ مشروع حملتها الرمضانية «خيركم بركة»، وتشمل توزيع زكاة المال، وإفطار الصائم، وزكاة الفطر، وكسوة العيد.

وقال الرقباني، إن الجمعية تنفذ هذا العام مشروع إفطار الصائم، بالتعاون مع مركز غرس لمشاريع الأسر المنتجة، وتشجيعاً من الجمعية للأسر المنتجة المواطنة وأصحاب الهمم.