1050 فيلا بخيارات متنوّعة للمواطنين في الخوانيج الثانية

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس لجنة التنمية وشؤون المواطنين، أن تعزيز الاستقرار الأُسريّ للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، ورفع مستوى جودة الحياة، هي محور اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. جاء ذلك خلال تفقّد سمو ولي عهد دبي، سير العمل في المشروع الإسكاني للمواطنين في منطقة الخوانيج الثانية، حيث قال سموه: «ملف إسكان المواطنين يحظى بمتابعتي الشخصية، ونعمل على توفير أحياء سكنية نموذجية متكاملة، تحقق الراحة والسعادة للأسر المواطنة».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «في إطار المتابعات الميدانية لملف إسكان المواطنين في دبي، تفقدت اليوم مشروع إسكان المواطنين بمنطقة الخوانيج الثانية، الذي يضم 1050 فيلا، وسيتم إنجاز هذا المشروع في ديسمبر 2024.. ملف إسكان المواطنين يحظى بمتابعتي الشخصية، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واضحة بتسخير كل الموارد في سبيل راحة وسعادة أسرنا المواطنة، وتعزيز جودة حياتهم من خلال مشروعات إسكانية متكاملة ومستدامة، تتضمن أرقى الخدمات».

ويتضمن المشروع المُقام في منطقة الخوانيج الثانية عناصر الأحياء النموذجية، التي تتميز بزيادة المساحات الخضراء والمفتوحة، والتواصل الآمن والسهل في تلك الأحياء دون الحاجة للمركبات، كما تتميز تلك الأحيـاء بمداخل ذات تصاميم مميزة، مع توفير أرصفة وممرات للمشاة مظللة بالأشجار، وتتضمن عدداً من المرافق العامة.

نماذج الفلل السكنية

كان في استقبال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لدى وصوله موقع المشروع الإسكاني للمواطنين في منطقة الخوانيج الثانية، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، مطر الطاير، والمدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عمر بوشهاب.

وقد استمع سموه لشرح عن سير العمل في المشروع، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 47%، ويتوقع الانتهاء من تنفيذه في ديسمبر المقبل، ويضم 1050 مسكناً بخيارات متنوعة، تتضمن 128 فيلا منفردة، و410 فلل مزدوجة، و512 فيلا بنظام «التاون هاوس».

ويشتمل المشروع على مركز تجاري وخدمي، ومسارات خاصة للمشاة والدراجات الهوائية، وساحات ألعاب، وحديقة، وحضانة.

وتجوّل سموه في مرافق المشروع، واستمع لشرح عن توزيع الفلل السكنية والمرافق والخدمات وغيرها، حيث تفقّد سموه نماذج الفلل السكنية الثلاثة التي تتميز بالاستغلال الأمثل للمساحات، وروعي في تصاميمها أفضل توزيع للمساحات الداخلية والخارجية، بما يلائم احتياجات الأسرة المواطنة. وتبلغ مساحة الأرض في الفلل السكنية المنفردة 7000 قدم مربعة، ومساحة البناء 5080 قدماً مربعة، وتضم خمس غرف. وتبلغ مساحة الأرض في الفلل المزدوجة 5000 قدم مربعة، ومساحة البناء 4490 قدماً مربعة، وتضم خمس غرف، فيما تراوح مساحة الأرض في الفلل «التاون هاوس» من 4000 إلى 5000 قدم مربعة، وتبلغ مساحة البناء 3943 قدماً مربعة، وتضم أربع غرف.

جودة الحياة للمواطنين

وأوضح عمر بوشهاب في معرض شرحه، أن المشروع السكني في منطقة الخوانيج الثانية يجسّد توجيهات القيادة الرشيدة نحو تعزيز جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير بيئة سكنية متكاملة تلبي كل الاحتياجات، لضمان توفير أعلى مستويات الراحة والأمان للمواطنين. وقال: «يأتي المشروع ضمن سلسلة من المشاريع التي تنفذها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لتوفير الاحتياجات الإسكانية المستقبلية للمواطنين ضمن مجتمعات متكاملة، وفق أفضل معايير التخطيط الحضري، وتضعها في صدارة الأهداف الرامية إلى ضمان جودة ورفاهية حياة المواطن على مدار العشرين عاماً المقبلة».

مشاريع قيد التنفيذ

وتنفذ مؤسسة محمد بن راشد للإسكان خمسة مشاريع إسكانية تلبي طلبات المواطنين الحالية والمستقبلية، حيث من المقرر الانتهاء من تلك المشاريع فـي عام 2025، لتخدم أكثر من 2200 أسرة إماراتية. وإلى جانب مشروع الإسكان في الخوانيج الثانية، تنفذ المؤسسة مشروعاً إسكانياً في منطقة حتّا يضم 100 مسكن، بالإضـافة إلـى مساكن أخرى في منطقة العوير، ووادي العمردي وعود المطينة.

استدامة مخزون الأرض

وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040، ستسهم سياسة إسكان المواطنين في توفير احتياجات الإسكان لأكثر من 20 عاماً، من خلال التخطيط الأمثل للمساحات المتوافرة في الإمارة، بما يضمن استدامة مخزون الأراضي وفق اشتراطات ومعايير محددة، إضافة إلى إيجاد بدائل متنوعة للوحدات السكنية، وتطوير مناطق إسكان المواطنين، من خلال توفير متطلبات جودة الحيـاة فيها، بما فـي ذلك المساحات الخضراء، والمراكز التجارية، والمرافق الترفيهية.

رؤية متكاملة

ويأتي تنفيذ تلك المشروعات في إطار الرؤية المتكاملة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لبرنامج إسكان المواطنين، لترسيخ أسس نموذج تنموي شامل ومستدام، يضع سعادة الإنسان على رأس الأولويات، ويرتقي بجودة الحياة، وهو أهم ما تضمنته أهداف خطة دبي الحضرية 2040، الرامية إلى منح دبي الريادة العالمية فـي قطاع الإسكان، إضافة إلى تنفيذ برنامج الإسكان الذي أطلقه سموه بموازنة تاريخية تبلغ 65 مليار درهم للـ20 عاماً المقبلة لمصلحة المواطنين في إمارة دبـي.

مشروع الورقاء

أنجزت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان فـي عام 2023، مشروع الورقاء الرابعة السكني، الذي يضم 136 فيلا سكنية على مساحة 728 ألفاً و510 أقدام مربعة، ورُوعي في تصميم الفلل السكنية التوزيع الأمثل للمساحات الداخلية والخارجية، بما يلائم احتياجات الأسرة المواطنة، وجرى تنفيذها بتصاميم معمارية مختلفة، لتلبية تفضيلات الفئة المستفيدة من المواطنين.

وتتنوع الفلل السكنية، من حيث الواجهات الخارجية، وتتألف كل فيلا من طابقين، أرضي وأول، ومساحات خارجية مرصوفة ومزروعة، ويضم الطابق الأرضي في كل فيلا صالة للعائلة، ومجلساً بمدخل مستقل، إضافة إلى مطبخ وغرفة خادمة وغرفة غسيل، وكذلك غرفة ضيوف، أما الطابق الأول، فيتضمن أربع غرف نوم بخدمات مستقلة لكل غرفة.

ولي عهد دبي:

• تعزيز الاستقرار الأُسريّ للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، ورفع مستوى جودة الحياة، محور اهتمام محمد بن راشد.

• ملف إسكان المواطنين يحظى بمتابعتي الشخصية.. ونعمـل علـى تحقيق الراحة والسعادة للأسر المواطنة.

• %47 نسبة الإنجاز في المشروع والانتهاء في ديسمبر 2024.