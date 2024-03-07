أمطار مصحوبة بـ «برق ورعد» اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن الدولة بدأت بالتأثر بحالة جوية جديدة اعتباراً من أمس، وستستمر حتى ليل الأحد المقبل، لافتاً إلى أن الدولة شهدت تزايداً تدريجياً في السحب على المناطق الجنوبية والغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، بدأت منذ آخر ليل أمس، وتستمر إلى ما بعد ظهر اليوم.

وتوقّع المركز استمرار تزايد السحب على أغلب مناطق الدولة، والتي تتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة مع برق ورعد وسقوط البَرد مع رياح قوية اعتباراً من مساء اليوم، مشيراً إلى أن ساعات الليل حتى مساء يوم غدٍ ستشهد ذروة الحالة الجوية.

وقال إن فرصة سقوط الأمطار، تستمر حتى يوم الأحد المقبل، خصوصاً على المناطق الشرقية والشمالية، وستكون غزيرة إلى متوسطة، لافتاً إلى أنه اعتباراً من مساء الأحد تقل تدريجياً كميات السحب والأمطار، على أن يشهد يوم الإثنين فرصة تشكل الضباب، دون فرصة لسقوط الأمطار.

وبحسب المركز يكون طقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً تتخلله سحب ركامية على مناطق متفرقة من الدولة، مع سقوط أمطار مختلفة الشدّة، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، وتراوح سرعتها بين 20 و30 كم/س، تصل إلى 55 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج ومضطربه مع سحب في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

كما يكون طقس يوم غدٍ غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً تتخلله سحب ركامية على مناطق متفرقة من الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الشدة، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، وتراوح سرعتها بين 20 و40 كم/س، تصل إلى 60 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج خصوصاً مع السحب في الخليج العربي وبحر عُمان. وذكر المركز أن طقس الأحد سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق مع فرصة سقوط أمطار، ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح الإثنين مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع سحب مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، وتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج إلى متوسطه في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الإثنين المقبل غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خصوصاً شمالاً، ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها بين 15 و20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج إلى متوسطه أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عُمان.