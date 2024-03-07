5276 مسجداً جاهزة لاستقبال المصلين خلال «رمضان» 

أعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب، الدكتور عمر حبتور الدرعي، وصول 20 عالماً إسلامياً من نخبة العلماء في تسع دول عربية وإسلامية، إلى الدولة، يوم الأحد المقبل، للمشاركة في فعاليات برنامج ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، خلال شهر رمضان المبارك هذا العام، مؤكداً جاهزية 5276 مسجداً تابعة للهيئة على مستوى الدولة، لاستقبال ملايين المصلين خلال الشهر الكريم، إضافة إلى انتهاء الهيئة من طباعة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف على نفقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وتفصيلاً، نظّمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أمس، الإحاطة الإعلامية الأولى بشأن برنامج العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، خلال شهر رمضان المبارك، في مقرها الرئيس بأبوظبي، وذلك بحضور رئيس الهيئة بالندب، الدكتور عمر حبتور الدرعي، ومدير عام الهيئة، محمد سعيد النيادي، والمديرين التنفيذيين في الهيئة، ومديري الفروع والإدارات، وعدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام.

وخلال الإحاطة استعرض الدرعي تفاصيل برنامج «ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة 2024»، إذ أشار إلى أن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف تستضيف هذا العام نحو 20 عالماً من تسع دول عربية وإسلامية، تشمل «جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، المملكة المغربية، سلطنة عمان، مملكة البحرين، جمهورية تتارستان، جمهورية داغستان، جمهورية الهند، بوركينا فاسو»، موضحاً أن برنامج الضيوف يتضمّن لقاءات بالجمهور ومحاضرات بلغات متعددة.

واستعرض الدرعي أبرز فعاليات البرنامج، حيث بيّن أنه يتضمن محاضرات يومية في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وفي المساجد والمراكز القرآنية وعبر منصة الوعظ الذكية ومجالس الأحياء الشعبية، والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، كما سيتم تنظيم ثلاث أمسيات في مجالس الأحياء الشعبية بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس، وعقد خمس ندوات دينية ومجتمعية بالتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات، إضافة إلى عقد مجالس علمية لطلبة العلوم الشرعية، ومشاركة العلماء في احتفال الدولة بيوم زايد للعمل الإنساني «إحياءً لإرث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه».

وقال الدرعي: «سيتخلل البرنامج هذا العام إقامة مؤتمر علمي لمناقشة عدد من القضايا العلمية، بمشاركة العلماء الضيوف ونخبة من الخبراء والمختصين من المؤسسات المعنية، تحت عنوان القرآن الكريم وآفاق العلوم الكونية وجهود دولة الإمارات في خدمته، كما وضعت الهيئة خطة إعلامية لتوسيع نطاق مشاركة العلماء الضيوف عبر مختلف القنوات المحلية والعالمية بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الإعلامية في الدولة (التلفزيونية والإذاعية والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي)، من خلال المشاركة في مجموعة من البرامج التي تتناول أهم القضايا الدينية والثقافية».

وأضاف: «يتضمن البرنامج كذلك العديد من الفعاليات، منها مبادرة زيارة محسن وحملة فطوركم علينا، ووصية زايد التي تستهدف زيارة المرضى وكبار السن وأصحاب الهمم، والبودكاست وهو برنامج حواري قائم على استضافة ضيف من السادة العلماء لمناقشة قضايا إيمانية وأخلاقية واجتماعية متنوّعة، ومقرأة ضيوف الإمارات وهي مشاركة الضيوف القراء في تسجيل أجزاء من القرآن الكريم والأدعية المأثورة، وبثها في مختلف قنوات الهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك تنظيم حلقات حوارية نقاشية، تتم مع مجموعة من صناع القرار والمتخصصين تناقش فيها مجموعة من القضايا الشائعة والمهمة في المجتمع للخروج بتوصيات ونتائج ذات تأثير إيجابي على المجتمع وأفراده».

وردّاً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» أكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، سيصلون إلى الدولة عصر يوم الأحد المقبل، حيث سيكون في استقبالهم وفد رفيع من الهيئة، يصطحبهم إلى مقر إقامتهم، ثم ينظم لهم عدداً من الزيارات، قبل البدء بتنفيذ المهام الموكلة إليهم خلال الشهر الكريم.

وأكد الدرعي جاهزية 5276 مسجداً تابعة للهيئة على مستوى الدولة، لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك، خصوصاً في صلاتي التراويح والقيام، بينها 180 مسجداً تمت إعادة تأهيلها وتجهيزها بفرش جديد استعداداً للشهر الكريم.

وأشار إلى أنه على مدار الفترة الأخيرة ألقى علماء وشيوخ الهيئة أكثر من 700 ألف درس وعظي بالمساجد التابعة للهيئة، كما ركّزت الهيئة على تعزيز الممكنات من أجل نظافة بيوت الله وجهزت مصليات النساء وكثفت التوعية بسلوكيات قاصدي المساجد، وزوّدت المساجد الجديدة بالمصاحف، مؤكداً أن الهيئة انتهت من طباعة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف على نفقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

عمر الدرعي:

• سيتخلل البرنامج هذا العام إقامة مؤتمر لمناقشة عدد من القضايا العلمية بمشاركة العلماء الضيوف ونخبة من المختصين.