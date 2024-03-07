خطط وإجراءات وطنية استباقية للتعامل مع تأثيرات المنخفض الجوي

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن توقع تأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي قوية من مساء يوم الجمعة 8 مارس إلى ظهر يوم الأحد 10 مارس، يصاحبه سقوط أمطار شديدة الغزارة مع البرق والرعد وسقوط البرد أحياناً، تؤدي إلى تجمع المياه وجريان الأودية الجارفة وفيضان بعض السدود وهبوب الرياح القوية المصاحبة للسحب الركامية وتدني مدى الرؤية الأفقية وتطاير بعض الأجسام الصلبة.

وأكد المتحدثون في إحاطة إعلامية استثنائية مشتركة، عقدتها الهيئة ووزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد، حول الأحوال الجوية المتوقعة في الدولة على ضرورة الابتعاد عن مناطق تجمع المياه ومجاري السيول والمناطق المتوقع تأثرها بالمنخفض، حاثة على تجنب التجمهر بما قد يعيق عمل الأجهزة المختصة.

ونبهت الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث، إلى ضرورة الانتباه إلى أن مخالفة التعليمات والتوجيهات الرسمية سيكون تحت طائلة المسؤولية القانونية، وفقا لما ينص عليه القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2017 والمتعلق بالإجراءات الوقائية التي تتعلق بالتصرف الآمن خلال أوقات الطوارئ.

وطمأنت الجميع بأن جميع الفرق الوطنية والمحلية تعمل على قدم وساق لتوفير أقصى سبل الحماية لجميع القاطنين في المناطق التي قد تتأثر بالحالة الجوية، مؤكدة ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى وإيقاف السيارات في أماكن بعيدة وآمنة ومرتفعة عن مناطق جريان الأودية والشعاب وتجمعات المياه.

وأوصت باتخاذ الإجراءات الوقائية لسقوط حبات البرد لتقلل تأثيرها على الممتلكات، داعية كافة أفراد المجتمع في مثل هذه الحالات الجوية إلى عدم الانسياق وراء أية إشاعات يتم تداولها حول الأحوال الجوية واستقاء كافة المعلومات من مصادرها الرسمية.

وخلصت الإحاطة إلى ترك قرار تحويل الدراسة عن بعد لفرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في كل إمارة وذلك في المناطق التي ستشهد تأثيرات غير اعتيادية، وستقوم الجهات المعنية بإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الوديان والجبال والمناطق الخطرة اعتبارا من يوم الجمعة ولغاية انتهاء المنخفض الجوي، وسيترك قرار إلغاء الفعاليات والأنشطة السياحية لدى فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي.

وأشارت الهيئة إلى أنه لضمان تحقيق الاستباقية الوقائية والاستجابة الفعالة، عقد فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية برئاسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث سلسلة من الاجتماعات، وذلك لضمان استمرارية وشمولية الرصد والمتابعة للمنخفض الجوي المتوقع.

من جانبها أكدت وزارة الداخلية الجاهزية التامة والفرق الشرطية والجهات الداعمة من الشركاء الاستراتيجيين من دفاع مدني وإسعاف وإنقاذ للتعامل مع الأحوال الجوية المتوقعة.

ودعت الوزارة خلال الإحاطة الإعلامية المشتركة، الجمهور إلى تجنب التجمهر بما قد يعيق عمل الأجهزة المختصة، مشيرة إلى أن قرار تحويل الدراسة عن بعد متروك لفرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في كل إمارة.

وأكدت الوزارة بأنها تضع سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات على رأس الأولويات، وأن خطط وإجراءات الاستعداد للتعامل مع الحالات الجوية، تتم وفق أعلى معايير ومستويات الاستعداد والجاهزية، ووفق التنسيق الدائم مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أهمية حماية الانفس والآخرين من خلال التعاون مع الجهات المعنية والالتزام الكامل والتام بتعليمات الجهات المختصة، وتطبيق اشتراطات السلامة والوقاية وتوخي الحيطة والحذر، وتأمين مركباتهم، لاسيما في المناطق التي قد تشهد أمطاراً غزيرة وتساقط البرَد، وضرورة الحذر عند القيادة.

بدوره، أفاد المركز الوطني للأرصاد أنه من المتوقع تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة، مبيناً أن التوقعات تشير إلى تأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي قوية يصاحبه سقوط أمطار شديدة الغزارة.

وأضاف المركز أنه ذروة الحالة الجوية تكون من بعد منتصف ليل الجمعة إلى منتصف ليل السبت، وتتأثر مناطق متفرقة بهذه الحالة الجوية حيث تبدأ على المناطق الجنوبية والغربية للدولة.

ودعا المركز كافة أفراد المجتمع عدم الانسياق وراء أية إشاعات يتم تداولها حول الأحوال الجوية واستقاء كافة المعلومات من مصادرها الرسمية، وأخذ الحيطة والحذر وتجنب ارتياد البحر وأماكن جريان الأودية وتجمع المياه وأماكن سقوط البرد.