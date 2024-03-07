رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 735 نزيلا بمناسبة رمضان ويتكفل بتسديد التزاماتهم المالية

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 735 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ويأتي أمر الإفراج عن النزلاء، في إطار حرص صاحب السمو رئيس الدولة على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم.