أوقاف دبي" تتعاون مع جمعية النور لتوفير نقل آمن لأصحاب الهمم

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، تعاونها مع جمعية النور لتدريب وتأهيل أصحاب الهمم، وذلك بهدف توفير نقل آمن لمنتسبي الجمعية من أصحاب الهمم.



واستقبل خالد الحليان رئيس مجلس إدارة الجمعية النور تدريب وتأهيل أصحاب الهمم وفداً من "أوقاف دبي" برئاسة عمر جمعه المازمي مدير إدارة الوقف، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، بما يسهم في التيسير على منتسبي الجمعية من أصحاب الهمم وانتظامهم في برامج التدريب والتأهيل.



وحضر اللقاء الدكتور رامي بكساني وإيان فيرسيرفيس عضوا مجلس إدارة جمعية النور ومن (أوقاف دبي) عمر جمعه المازمي مدير إدارة الوقف، وفهد محمد البناي رئيس قسم المصارف ، وعبدالله الحصاي من مكتب الإتصال المؤسسي، كما تمت مناقشة فرص التعاون المشترك ودعم مسيرة الجمعية في خدمة وتمكين أصحاب الهمم.



وخلال الاجتماع أسهمت (أوقاف دبي) بتقديم الدعم اللازم لتوفير الحافلة المخصصة والمزودة بالتقنيات الحديثة المناسبة لتسهيل نقل أصحاب الهمم بسهولة وأمان خلال تنقلهم للمشاركة في الفعاليات والتوجه إلى مواقع التدريب والتأهيلن حيث يبلغ عدد الطلاب المستفيدين من التنقل في الحافلة على مدار اليوم 36 طالب وطالبة.



وأكد عمر جمعه المازمي مدير إدارة الوقف أن دعم أصحاب الهمم وتمكينهم في المجتمع من أولويات عمل (أوقاف دبي)، وأضاف تحرص المؤسسة على إبرام الشراكات مع مختلف الجهات والمؤسسات التي من شأنها تقديم الرعاية والتدريب لهذه الفئة بمايسهم في تأهيلهم ودمجهم ليكونوا قادرين على تحقيق دور إيجابي فاعل في المجتمع وفق رؤية القيادة الرشيدة بتحويل دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم، وتعزيزًا لمسؤوليتنا المجتمعية في دعم وتمكين كافة الفئات المجتمعية، بما فيهم أصحاب الهمم.



من جانبه قال خالد الحليان رئيس مجلس إدارة جمعية النور لدينا وبكل فخر 210 طالب من 31 جنسية مختلفة، تتراوح أعمارهم بين 4 و35 عامًا، ونطمح لاستقبال المزيد في المستقبل.



وأشاد الحليان بتقديم دعم المؤسسة برعاية حافلة مدرسية صديقة لأصحاب الهمم يعد إيمانا من أوقاف دبي علي أهمية تسهيل دمج وتمكين أصحاب الهمم و إستخدام التكنولوجيا الحديثة لتكون النور سباقة في مواكبة التطور تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة إتخذت دبي العديد من التدابير التي تكفل إمكانية وصول أصحاب الهمم إلى البيئة المحيطة ووسائل النقل، وتقوم بتوفير لافتات بطريقة بريل وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها في المباني العامة والمرافق المتاحة لعامة الجمهور وتم تصميم المرافق العامة والبنية التحتية لإمارة دبي وفق نموذج مؤهل حسب أفضل المعايير العالمية، لتكون سهلة الوصول من قبل الجميع، وتبنت دبي أفضل الممارسات العالمية بما يضمن إمكانية وصول الجميع على اختلاف احتياجاتهم.