محمد بن راشد: سيبقى هدفنا خلق أفضل بيئة للحياة والإقامة والاستثمار في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (14) لسنة 2024 بتشكيل المجلس التنفيذي لإمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي. كما أصدر سموه المرسوم رقم (15) لسنة 2024 بتشكيل مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، على أن يُعمل بالمرسومين من تاريخ صدورهما، ويُنشرا في الجريدة الرسمية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «اعتمدنا اليوم التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي في إمارة دبي برئاسة حمدان بن محمد، ونوابه الشيخ مكتوم بن محمد والشيخ أحمد بن محمد والشيخ أحمد بن سعيد.. كما اعتمدنا اليوم تشكيل مجلس الشؤون الاستراتيجية برئاسة مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم. نتوقع من المجلسين مواكبة المرحلة التنموية الكبرى التي تعيشها الإمارة بسياسات حكومية مبتكرة.. وخدمات جديدة.. وخطط استراتيجية ومالية تعكس توجهاتنا المستقبلية، وترفع جودة الحياة في المدينة. ثقتنا كبيرة في أعضاء المجلسين الذين يقودون اليوم مسيرة الإمارة بكل إخلاصٍ وتفانٍ. وسيبقى هدفنا مواكبة تطلعات المواطنين والمقيمين والمستثمرين في خلق أفضل بيئة للحياة والإقامة والاستثمار في إمارة دبي».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «نبارك التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وندعو الله أن يكون مجلس خير لدبي وأهلها.. ونجدد العهد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق رؤية سموه لتبقى دبي دُرة مدن العالم. واليوم مع تشكيل مجلس الشؤون الاستراتيجية برئاسة مكتوم بن محمد، واثقون بأن القادم في دبي سيكون دائماً أفضل».

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس» أمس، «نشكر الثقة الغالية التي أولانا إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونجدد العهد لسموه ببذل قصارى الجهود من أجل تحقيق رؤية سموه، وواثقون بأن المجلس التنفيذي بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد ومجلس الشؤون الاستراتيجية برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد، قادران على ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم، ومواصلة هذه المسيرة المباركة من أجل سعادة وراحة أهل دبي وكل مقيم على أرضها الطيبة».

ونصّ المرسوم رقم (14) لسنة 2024 على أن يُعيّن نائباً لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي كلٌّ من: سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني بدبي.

كما نصّ المرسوم رقم (15) لسنة 2024 على أن يُعيّن نائباً لرئيس مجلس الشؤون الاستراتيجية كلٌّ من: سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

ووفقاً للمرسوم رقم (14) لسنة 2024، يضم المجلس التنفيذي لإمارة دبي في عضويته كلاً من: سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة الثقافة والفنون، والفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، إضافة إلى: أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، النائب العام لإمارة دبي، مدير عام دائرة المالية، القائد العام لشرطة دبي، مدير عام هيئة الطرق والمواصلات، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي، مدير عام بلدية دبي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة، مدير عام هيئة الصحة، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، مدير عام هيئة دبي الرقمية، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية.

ويُلغى بموجب المرسوم رقم (14) لسنة 2024 المراسيم أرقام (28) و(51) لسنة 2005، و(30) لسنة 2006، و(25) لسنة 2008، و(59) لسنة 2009، و(45) لسنة 2013، والخاصة بتعيينات في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام المرسوم رقم (14) لسنة 2024.

وبشأن عضوية مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، فقد نصّ المرسوم رقم (15) لسنة 2024 على أن يُعيّن عضواً فيه كلٌّ من: أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، مدير عام دائرة المالية، القائد العام لشرطة دبي، مدير عام هيئة الطرق والمواصلات، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، مدير عام بلدية دبي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة، مدير عام هيئة الصحة.

محمد بن راشد:

نتوقع من المجلسين مواكبة المرحلة التنموية الكبرى التي تعيشها الإمارة بسياسات حكومية مبتكرة.. وخدمات جديدة.. وخطط استراتيجية ومالية تعكس توجهاتنا المستقبلية، وترفع جودة الحياة في المدينة.

ثقتنا كبيرة في أعضاء المجلسين الذين يقودون اليوم مسيرة الإمارة بكل إخلاصٍ وتفانٍ.

حمدان بن محمد:

واثقون بأن القادم في دبي سيكون دائماً أفضل.

أحمد بن محمد:

ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم.