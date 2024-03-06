أحمد بن محمد يوجه بإطلاق حملة "رمضان في دبي"

وجه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام بإطلاق حملة «رمضان في دبي» بهدف توحيد جهود القطاع الحكومي والخاص في الاحتفاء بالشهر الفضيل في دبي.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "وجهنا مجلس دبي للإعلام بإطلاق حملة رمضان في دبي بهدف توحيد جهود القطاع الحكومي والخاص في الاحتفاء بالشهر الفضيل في دبي".

وتابع سموه: " فخورون بعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، ونريد أن يلمس مجتمعنا المحلي وضيوفنا روح رمضان في مختلف أنحاء دبي".