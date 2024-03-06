محمد بن زايد: توجه إستراتيجي إماراتي لتقوية العلاقات التنموية مع القارة الأفريقية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون.. العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

ورحب سموه - خلال استقباله في قصر البحر في أبوظبي - بالرئيس جوليوس مادا بيو، وبحثا تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وسيراليون بما يخدم أهداف التنمية في البلدين، مشيراً سموه إلى التوجه الإستراتيجي الإماراتي لتقوية العلاقات التنموية مع القارة الأفريقية بما يعود بالخير والازدهار على الجميع، ودعم دولة الإمارات كل ما يحقق السلام والاستقرار والتنمية في القارة.

من جانبه، عبر فخامة جوليوس مادا بيو، عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسن الاستقبال وتقديره للدعم الإماراتي لبلاده، مؤكدأ اهتمام جمهورية سيراليون بدفع علاقاتها مع الإمارات إلى الأمام في مختلف المجالات.

حضر مجلس قصر البحر كل من.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين والضيوف.