حمدان بن محمد: خالص التعازي في وفاة رجل الأعمال الكويتي محمد الشارخ

قدَم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، العزاء، في وفاة رائد قطاع البرمجة في الوطن العربي، رجل الأعمال الكويتي محمد الشارخ.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "خالص التعازي في وفاة رائد قطاع البرمجة في الوطن العربي، رجل الأعمال الكويتي محمد الشارخ."

وتابع سموه قائلا: "تأسيس شركة "صخر" للحاسب الآلي في العام 1982، كان بداية لثورة تكنولوجية و برمجية نجني ثمارها اليوم، وسيظل إرثه في مجال البرمجة ودعمه للغة العربية محرك أساسي لمستقبل هذا القطاع".