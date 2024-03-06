جهات حكومية وخاصة تُعلن تفاصيل حملة "رمضان في دبي"

أطلق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم، حملة "رمضان في دبي"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب ممثلاً في "براند دبي" الذراع الإبداعي للمكتب، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في دبي.

وأكدت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، نائب رئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام منى المري خلال المؤتمر، أن شهر رمضان هذا العام في دبي "استثنائي"، وفعالياته متنوعة ومختلفة مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرة إلى أن دبي مركز عالمي للفعاليات الرسمية والوطنية والمجتمعية، ورمضان جزء أصيل من احتفالاتنا المجتمعية والدينية.

وأعلنت دائرة الشؤون الإسلامية في دبي خلال المؤتمر رفع جاهزية المساجد وإطلاق مسابقة الموظف الحافظ، وإحياء المجالس المجتمعية بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، فضلاً عن تخصيص مليون و200 ألف وجبة إفطار يومياً.

وأكدت شرطة دبي، إطلاق 8 مبادرات لشهر رمضان بهدف تحقيق الأمن والأمان والسلامة المرورية خلال الشهر الفضيل، ومنها مبادرة "بلا حوادث" للتوعية بخفض السرعات وقت الإفطار، مع إطلاق مبادرة جديدة يومية في رمضان باسم "إسعاد" لجميع الجنسيات، وتخصيص "المدفع الرحال" للانتقال بين مختلف مناطق دبي طوال شهر رمضان وفق جدول مُعدّ مسبقاً.

وأعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، تخصيص ختم يحمل شعار "رمضان في دبي" لزوار دبي خلال شهر رمضان، والتركيز على الخط الأمامي بهدف الترويج لجهود حكومة دبي في رمضان بكافة المنافذ، فضلاً عن توزيع بطاقات بخطوط هواتف على زوار دبي تحمل باركود بكافة الفعاليات الرمضانية في دبي.

وأعلنت فرجان دبي، إطلاق مسابقات يومية وبطولة للطبخ والكرة الطائرة وأنشطة الأطفال في رمضان.

فيما كشف مدير المحتوى الإعلامي في دبي للإعلام، سالم باليوحة، أن برامج دبي للإعلام ستكون أقرب إلى الجمهور خلال شهر رمضان، مع استمرارية كافة برامج المسابقات.

وأعلنت القرية العالمية، أن مواعيد العمل في رمضان ستكون من السادسة مساء وحتى الثانية صباحا، مع تخصيص سوق مصغر لـ27 دولة مشاركة في القرية.