بلدية أبوظبي تُعلن أوقات عمل مراكز بيع السلع الغذائية المدعومة خلال "رمضان"

هنّأت بلدية مدينة أبوظبي جموع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، بقرب حلول شهر رمضان المبارك، معلنة عن أوقات دوام مراكز بيع السلع الغذائية المدعومة خلال الشهر الكريم.



كما رحبت البلدية بتلبية كافة الطلبات والاحتياجات من السلع المتنوعة بكل يسر وسهولة، عبر منصة (تم) الإلكترونية، منوهة إلى أن أوقات العمل في مركز مستودع المرور خلال شهر رمضان، تكون من السبت إلى الخميس من 9 صباحاً حتى 3 عصراً (فترة صباحية) ومن 8 مساءً حتى 12 صباحاً (فترة مسائية)، ويوم الجمعة من 9 صباحاً حتى 3 عصراً (فترة صباحية) ومن 8 مساءً حتى 1 صباحاً (فترة مسائية).



وأشارت البلدية إلى أن مواعيد العمل في مركز مستودع مصفح خلال شهر رمضان، من الأحد إلى الخميس من 9 صباحاً حتى 3 عصراً، ويوم الجمعة من 9 صباحاً إلى 12 مساءً، على أن يكون المركز مغلقاً يوم السبت، فيما تكون مواعيد مركز مستودع الوثبة، من الأحد إلى الخميس من 9 صباحاً حتى 3 عصراً، والجمعة من 9 صباحاً إلى 12 مساءً، على أن يكون المركز مغلقاً يوم السبت.



وفيما يتعلق بأوقات العمل في مراكز بيع السلع المدعومة بفروع جمعية أبوظبي التعاونية (فرع الميناء، فرع أبوظبي مول، فرع المرور، فرع ريدان، فرع سيار مكاني مول)، أفادت البلدية بأن كافة الفروع المذكورة تفتح أبوابها يومياً من الثامنة صباحاً حتى 12 منتصف الليل.



وتعمل مراكز بيع السلع المدعومة فروع جمعية بني ياس التعاونية (فرع شرق 9 بني ياس سنترال، فرع السراب سنترال، فرع الشهامة، فرع السمحة) من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.