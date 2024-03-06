"نقل عجمان" تعلن أوقات العمل خلال شهر رمضان

أعلنت هيئة النقل في عجمان عن مواعيد خدماتها خلال شهر رمضان الفضيل، وتتضمن خدمات مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات وحافلات النقل العام وحافلة تحت الطلب والنقل البحري.

ويقدم مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات خدماته على فترتين؛ تبدأ الفترة الصباحية من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 5 عصرا، ويوم الجمعة في الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا، أما بالنسبة للفترة المسائية من السبت ولغاية الجمعة من 8:30 مساء إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل لخدمات الفحص فقط، علماً بأن خدمة طباعة رقم الشاسي للمقطورات سيتم تقديمها خلال الفترة الصباحية أيام الإثنين والأربعاء من الساعة 9 صباحا ولغاية الساعة 3 مساء، أما بالنسبة ليوم الجمعة من الساعة 9 صباحا ولغاية الساعة 12 مساء، علماً بأن خدمة فحص مقاسات الشاسي ستكون متاحة فقط في الفترة الصباحية .

وتتضمن مواعيد حافلات النقل العام كافة الخطوط الداخلية والخارجية في إمارة عجمان، حيث تبدأ الخطوط الخارجية رحلاتها الساعة في 5:45 صباحا، أما بالنسبة للخطوط الداخلية فتبدأ رحلاتها الساعة 6:45 صباحا، حيث أن أول رحلة لخط الحميدية الساعة 6:50 صباحاً، وخط الحميدية المغذي في الساعة 6:45 صباحا، وخط الصناعية في السابعة صباحا، أما خطّا الجرف وشارع الشيخ عمار في السابعة والربع صباحا، وخط مشيرف الساعة 8 صباحا، أما بالنسبة للخطوط الخارجية فتبدأ أولى رحلاتها في الساعة 5:45 صباحا لخط محطة الراشدية، أما بالنسبة لخطي الشارقة وأم القيوين فستبدأ رحلاتهما في الساعة السابعة صباحا، أما بالنسبة لخط القرية العالمية فستبدأ رحلاته في الساعة 5 مساء .

كما تبدأ رحلات خدمة حافلة تحت الطلب في السابعة صباحا إلى منتصف الليل ، وتم تحديد مواعيد رحلات النقل البحري (عبرة) خلال شهر رمضان، حيث تنقسم فترة عمل النقل البحري إلى فترتين؛ الأولى من الساعة 4 مساء إلى الساعة 6 مساء والفترة الثانية من 7 مساء إلى منتصف الليل.

كما يمكن للجمهور طلب مركبات الأجرة عن طريق تطبيق route أو عن طريق الاتصال أو من خلال تطبيق الواتساب على الرقم 600599997.