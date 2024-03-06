«طرق دبي» تفتتح تقاطع شارع المجسّمي مع «الوصل»

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، افتتاحها تقاطع الإشارات الضوئية على تقاطع شارع المجسّمي مع شارع الوصل، بين شارع أم سقيم وشارع الثنية.

وذكرت الهيئة في بيان أمس، أن الأعمال المنجزة تضمنت تركيب إشارات ضوئية للتحكم بالحركة المرورية وتنظيمها والسماح لحركة الخروج من منطقة أم سقيم الثالثة بالتوجه يساراً على شارع الوصل، إضافة إلى تنفيذ توسعة على شارع المجسّمي من مسار إلى مسارين في كل تجاه ولمسافة 200 متر قبل التقاطع.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن خطة التحسينات المرورية السريعة التي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات لعام 2024، لتؤكد استمرارها في تطوير شبكة الطرق وتعزيز انسيابية حركة المركبات وزيادة الطاقة الاستيعابية لها، إلى جانب رفع مستوى السلامة المرورية بإمارة دبي.

وتسهم توسعة شارع المجسّمي من مسار إلى مسارين (بالاتجاه إلى شارع الوصل والعكس) في رفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 100%، وبالتالي زيادة سعة المركبات من 1200 مركبة في الساعة إلى 2400 مركبة في كل اتجاه.

كما أسهمت أعمال التحسينات في التقاطع المحكوم بإشارات ضوئية على تقاطع شارع المجسّمي مع شارع الوصل في إضافة حركة مرورية جديدة على التقاطع، وهي حركة اليسار من شارع المجسّمي إلى شارع الوصل بدلاً من التوجه يميناً إلى تقاطع شارع أم سقيم ومن ثم الالتفاف العكسي على شارع الوصل.