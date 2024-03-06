طريق

نوه مستخدمون لشارع الخيل في دبي بانسياب حركة السير عبر الطريق على الرغم من وجود أعمال صيانة تجري على الطريق، وتحديداً قبل الجسر المؤدي إلى برج خليفة و«دبي مول».

مواقف

اقترح مرتادون لمهرجان الزهور في حديقة الجاهلي بالعين إضافة مواقف جديدة تستوعب أعداد الزوار، وتخصيص المساحات الترابية المقابلة للحديقة للمواقف الإضافية، بدل ركن سياراتهم في تلك المساحات غير المنظمة وتعرضهم لغرامات مالية.

درّاجات

شكا مرتادون لطريق (البداير-المدام) من قيام سائقي بعض الدرّاجات النارية ذات الدفع الرباعي بالاستعراض وسط الطريق، والقيادة على عجلتين، مُعرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

عروض

طالب سكان، فنادق ووكالات سياحة بتوفير عروض بأسعار مخفضة للسياحة الداخلية تشمل الإقامة الفندقية وزيارة الوجهات الترفيهية في مختلف أرجاء الدولة، مشددين على أهمية أن تكون العروض متكاملة، بحيث تشمل مختلف الأنشطة، لاسيما ما يهم العائلات خلال إجازة عيد الفطر.

ازدحام

جدد مستخدمون لشارع النعيمية الرابط بين عجمان والشارقة مطالبتهم الجهات المعنية بإيجاد حلول جذرية لمشكلة الازدحام المروري المتكرر على هذا الشارع الحيوي، ما يضطر الكثير من السائقين للانتظار فترة طويلة أو استخدام طرق بديلة.

يمكن إرسال اللقطات وسكيك على واتس أب رقم 0502630666.

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