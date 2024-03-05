حمدان بن محمد: "محمد بن راشد قدوتنا في العمل الإنساني.. ودبي روحها الخير"

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن المبادرات الخيرية والإنسانية الملهمة ركن أساسي في ترسيخ مكانة دبي وحضورها العالمي، وسبب رئيسي في نجاح ومتانة تجربتها التنموية والحضارية، بما يترجم مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله، بأن "دبي محفوظة بعمل الخير".

جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم (الثلاثاء) بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وسعادة سعيد العطر، الأمين العام المساعد لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مجموعة من رجال الأعمال في دبي من أصحاب الأيادي البيضاء ممن لهم، إضافة إلى دورهم الحيوي في المجال الاقتصادي، إسهامات مؤثرة في مجالات العمل الخيري والإنساني، من خلال دعمهم المتواصل للجهود الإنسانية والخيرية في دبي، وشراكتهم مع مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، التي تنفذ برامج ومشاريع نوعية منذ نحو عقدين، وتساهم كل عام في إحداث تغيير إيجابي في حياة عشرات ملايين البشر حول العالم.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: " صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قدوتنا في العمل الإداري والحكومي والاقتصادي والرياضي، وهو قدوتنا أيضاً في العمل الإنساني"، مشيراً سموه إلى الأثر الفارق الذي أحدثته مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، في حياة المجتمعات الأقل حظاً حول العالم من خلال أكثر من 30 مؤسسة خيرية وإنسانية ومجتمعية، حيث بلغ عدد المستفيدين من برامجها ومشاريعها في في العام 2022 أكثر من 102 مليون مستفيد في 100 دولة.

وثمن سموه خلال اللقاء الجهود التي يبذلها أصحاب الأيادي البيضاء، في المشهد الاقتصادي في دبي ودعمهم للمبادرات الخيرية، كما تبادل سموه الحديث مع الحضور حول جملة من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخيري والإنساني في دبي، ودور أصحاب الأيادي البيضاء في تخفيف معاناة المحتاجين ومد يد العون والمساعدة لكل شعوب العالم.

مساهمات مؤثرة في الأعمال الخيرية

حضر اللقاء عدداً من كبار المساهمين في الأعمال الخيرية والإنسانية وهم: مروان عبد الله الرستماني رئيس مجلس إدارة مجموعة الرستماني، وعبد القادر سنكري مؤسس مجموعة عبدالقادر سنكري وأبناؤه، ومحمد الأنصاري رئيس مجلس إدارة الأنصاري للخدمات المالية، ومرويس عزيزي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري، وفيروز ألانا وعرفان ألانا وشيراز ألانا مؤسسي مجموعة إفكو، والمهندس وليد محمد الزعبي رئيس مجلس إدارة مجموعة تايغر العقارية، ورينوكا جاغتياني رئيسة مجموعة لاندمارك، ونيشا جاغتياني ميهرا مديرة مجموعة لاندمارك، وموفق القداح رئيس مجموعة ماج، وعاطف رحمن الرئيس والمؤسس لمجموعة أورو 24 للتطوير العقاري، و راجوفيندران كتاريا رئيس مجلس إدارة بانثيون جلوبال، ونيلش فيد رئيس مجموعة أباريل، ومحمد الحسن المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي، وبنكاج جوبتا المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي، ويوسف سليم المدير التنفيذي لمصنع البركة للتمور، و كي بي بشير رئيس مجلس إدارة western Internaional Group ، وناريش باوناني مؤسس ورئيس مجلس إدارة "مجموعة ويست زون"، ويوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية، والدكتور شمشير فاياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، ومهدي الفردان نائب الرئيس لمجموعه الفردان، وعادل مارديني المؤسس والرئيس التنفيذي لجيتيكس.

وأشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى النموذج الإماراتي الفريد في العمل الخيري والإنساني، وقال سموه: "الجميع في دبي والإمارات يساهم في العطاء وعمل الخير.. الحكومة والقطاع الخاص والأفراد.. الجميع يحب الخير".

وأضاف سموه: "دبي ليست فقط مدينة اقتصادية.. دبي تمتلك الروح وروحها عمل الخير، والمدن والدول لا تقوم فقط على الاقتصاد والتجارة بل على مجتمع متماسك متعاضد يساعد بعضه بعضاً ويدعم القوي فيه الضعيف".

وأعرب سموه عن سعادته بلقاء أصحاب الأيادي البيضاء من رجال الأعمال في دبي، منوهاً بمساندتهم للمبادرات الخيرية والإنسانية في دبي ودولة الإمارات.

من جانبهم، أعرب المساهمون في الأعمال الخيرية خلال اللقاء، عن سعادتهم بلقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، واعتزازهم بثقافة العطاء الراسخة في مجتمع الإمارات، والمبادرات الإنسانية الإماراتية، والبرامج والمشاريع التي تنفذها مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، في العديد من الدول حول العالم.