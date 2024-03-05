طقس الإمارات.. انخفاض في درجات الحرارة اليوم واستمرار الأمطار حتى السبت

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تشهد اليوم طقساً مغبراً وغائماً، يتخلله سحب ركامية مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة، مع تشكّل الضباب الخفيف، ورياح معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية على البحر ونشاط السحب، ما يجعلها مثيرة للغبار والأتربة وتؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، منوهاً إلى حدوث انخفاض في درجات الحرارة.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، مع احتمال سقوط أمطار، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 تنشط أحيانا 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس الخميس يبقى غائماً جزئياً بوجه عام، يصبح غائم ليلاً حتى صباح الجمعة يتخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة خاصة الغربية مع سقوط أمطار، فيما تصبح الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وذكر المركز أن طقس الجمعة المقبل سيكون غائماً جزئياً بوجه عام وغائم يتخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة، مع سقوط أمطار مختلفة الشدّة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 55 كم/ س على البحر الذي يكون متوسط الموج يضطرب مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت المركز إلى أن طقس السبت المقبل سيكون غائماً جزئياً بوجه عام وغائم يتخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الشدة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 40 كم/س، تصل إلى 60 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج خاصة مع السحب في الخليج العربي وبحر عمان.