سؤال :

متى يجوز للمؤجر إخلاء المستأجر من عقار تجاري؟

الإجابة :



المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :



لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العين إلا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ العقد الأصلي، ويجب إخطار المستأجر لغرض تجاري أو صناعي أو مهنة حرة قبل نهاية العقد بمدة 3 أشهر، وذلك كله ما لم تقرر لجنة الايجارات خلاف ذلك، وعليه إذا كان العقد الأصلي لم يمر عليه 3 سنوات فليس للمؤجر حق طلب عدم تجديد العقد، أما إذا توافرت الشروط التي ذكرناها فيمكنكم اللجوء للجنة وطلب تجديد العقد وللجنة سلطة تقديرية في هذا الأمر.



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