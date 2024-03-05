النائب العام للدولة يستقبل وفود النيابات العامة والادعاء العام بدول "التعاون"

استقبل المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي، وفود النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار برنامج تبادل الزيارات الذي تم اعتماده في الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وجرى خلال اللقاء، الذي حضره المستشار سلطان الجويعد، المحامي العام الأول، والمحامي العام الدكتور أحمد حبيب الكمالي مدير إدارة التفتيش القضائي، ورئيس النيابة عبيد أحمد العبدولي مدير إدارة التعاون القضائي الدولي، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتطوير العلاقات في المجالات ذات الصلة بأعمال النيابات العامة والادعاء العام، واستشراف الفرص المستقبلية لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.



ورحب النائب العام بالوفود المشاركة، مشيداً بقوة ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تعتبر نموذجاً متفرداً للتعاون البناء والشراكة الإستراتيجية بين الدول، في ظل مباركة وجهود أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، حفظهم الله، وحرصهم على تعزيز أواصر التعاون بين دول المجلس ودفع مسيرة التنمية الرائدة التي تشهدها نحو مزيد من التطور والازدهار، بما يرسخ مكانة دول مجلس التعاون ويعزز تنافسيتها عالمياً ويدعم رخاء شعوبها بشكل مستدام.



وأشار المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، إلى أن عقد هذا اللقاء يأتي في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز التقارب والتكامل الخليجي في مجال النيابات العامة، وإيجاد آليات فاعلة لتعزيز القدرات وتبادل الخبرات، بهدف تطوير أداء أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بما يصب في تحقيق الأهداف السامية لدول مجلس التعاون، على صعيد تعزيز مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة، بما يخدم تعزيزمسيرة الازدهار والتنمية.



يذكر أن الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط تناول العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في دعم مسيرة التعاون المستمر بين الدول الأعضاء في مجال النيابات العامة والادعاء العام.