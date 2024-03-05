موارد الشارقة تعلن مواعيد العمل الرسمي في رمضان للجهات الحكومية بالإمارة

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة بأن مواعيد العمل الرسمي في شهر رمضان المبارك في دوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة، من التاسعة صباحاً وتنتهي في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، على أن تقوم الدوائر والهيئات والمؤسسات التي تعمل بنظام المناوبة بتحديد بداية الدوام الرسمي ونهايته وفقاً لنظام وحاجة العمل.

وبهذه المناسبة رفعت الدائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية، سائلة الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بالخير والبركة ، وهم في أتم الصحة والعافية