تخريج 44 منتسباً لبرنامج دبلوم المسرعات الحكومية

احتفى مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء بتخريج الدفعة الرابعة لدبلوم المسرعات الحكومية، وتضم 44 منتسباً من 32 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشبه حكومية وخاصة.

وعمل المنتسبون على 31 مشروع تحدٍّ في أربعة مجالات شملت: سبعة تحديات في خدمات التعليم، وتسعة تحديات في مجال التحول الرقمي، وستة تحديات في مجال خدمات المجتمع، وتسعة تحديات في مجال الكفاءة الحكومية، بدعم من 350 عضواً في فريق المسرعات الحكومية.

وشارك الخريجون من دفعات دبلوم المسرعات الحكومية كافة بجلسة حوارية استعرضوا خلالها تجاربهم وقصص نجاحهم أثناء رحلة التعلم والتطوير في البرنامج.

وتميزت الدفعة الرابعة لدبلوم المسرعات الحكومية بتبني وتطبيق منهجية مرنة لدعم تسريع تنفيذ مبادرات تحولية كبرى ذات أثر كبير على المجتمع والدولة، ركزت على معالجة تحديات استراتيجية مشتركة بين جهات مختلفة، والبحث عن الحلول المبتكرة وتسريع تنفيذ الخطط بما لا يتجاوز 100 يوم حداً أقصى.

ويهدف دبلوم المسرعات الحكومية إلى تأهيل الكفاءات الوطنية في القطاع الحكومي وشبه الحكومي وتدريبهم على منهجيات وأدوات المسرعات، وتمكينهم بمهارات القيادة الإبداعية، ليكونوا رواد ثقافة التسريع في جهاتهم.

وأكدت مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، هدى الهاشمي، أن دبلوم المسرعات الحكومية عمل على بناء قدرات نخبة الكوادر الوطنية وتأهيلها لقيادة التغيير وإدارة المشاريع التحولية التي يتم تصميمها وتنفيذها على الصعيد الحكومي، بما يترجم توجهات القيادة ورؤاها لمستقبل دولة الإمارات.

وقالت إنه تم العمل في الدفعة الرابعة لدبلوم المسرعات الحكومية على بناء قدرات المنتسبين وتدريبهم على تطبيق مفاهيم القيادة الإبداعية لدعم فرق العمل وتوجيهها لتسريع تنفيذ المبادرات وتحقيق الأثر، وتمكينهم من فهم وتبني المنهجية الجديدة للعمل الحكومي عبر تعلم مهارات التفكير التحولي والمرونة، وتسريع إنجاز مبادرات تحولية ذات أثر كبير على المجتمع، تغطي عدداً من التحديات الرئيسة، وتواكب توجهات ومستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

وأشارت إلى أن دبلوم المسرعات الحكومية تمكن منذ إطلاقه في أبريل 2019 من تنظيم وإنجاز أربع دفعات ضمت 168 منتسباً من جهات حكومية وخاصة وشبه حكومية، تمكنوا من إنجاز نحو 88 مشروع تحدٍّ، بدعم ومشاركة نحو 600 عضو في فرق المسرعات.

وعمل المنتسبون على تحدي ربط بيانات أعضاء مشاريع الشباب على مستوى الدولة وأتمتتها بنظام وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأنجزوا خلال 80 يوماً مرحلة أولى بربط بيانات أعضاء مشاريع الشباب لإمارة عجمان بنسبة 80%.

وفي تحدي وزارة الطاقة والبنية التحتية لتقليل متطلبات خدمات النقل البري وتطوير صفحة إلكترونية لإدارة حسابات الشركة، عمل المنتسبون خلال 80 يوماً على تبسيط إجراءات تسجيل المنشآت الوطنية لرخص النقل البري من خلال تقليل الحقول من 64 إلى 37 حقلاً في حساب المنشأة.

أما في تحدي وزارة التغير المناخي والبيئة لتطوير منصة وطنية دولية شاملة لبيانات وخدمات استيراد الحيوانات الحية في الدولة، فعمل المنتسبون على إنشاء دليل إرشادي إلكتروني (تطبيق ويب جغرافي) لقائمة الدول المعتمدة في الدولة لاستيراد الحيوانات الحية، لكل فئات المجتمع بنسبة 100%.

وعمل منتسبو الدبلوم على تطوير منصة موحدة لجمع معلومات عن حجم التجارة وبيانات الاستثمارات الخارجية للشركات الوطنية والاستثمارات الواردة إلى الدولة، إضافة إلى إنجاز مشروع أتمتة إجراءات إصدار شهادة لمن يهمه الأمر بنسبة 100% في تحديين لوزارة الخارجية.

وفي تحدي الحد من المكالمات الاقتحاميـة بهدف الدعاية والتسويق لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عمل المنتسبون على تطوير قنوات رقمية للإبلاغ عن المكالمات التسويقية لحماية مصالح المتعاملين من خلال تطبيقي «اتصالات» و«دو» لتسهيل خلال 80 يوماً. أما في تحدي توافر وتكامل بيانات المنتجات والخدمات المقدمة لشركات الفضاء في الدولة لوكالة الإمارات للفضاء، فتمكن منتسبو الدبلوم من جمع بيانات 70% من الشركات العاملة في قطاع الفضاء.

وفي تحدي هيئة الطرق والمواصلات بدبي لتطوير منظومة لتشجيع الطلبة على استخدام الحافلات للحد من الازدحام المروري عند المدارس، تمكن المنتسبون خلال 80 يوماً من تقديم خدمة حافلات الأحياء بالاستعانة بشركة ناشئة من خلال تصميم نموذج أولي لتطبيق School Go لتوفير خدمة نقل مدرسية آمنة.

وتمكن منتسبو الدبلوم في تحدي ضمان استفادة أصحاب الأعمال من خبرات الإماراتيين المتقاعدين لهيئة الموارد البشرية لحكومة أبوظبي من جمع بيانات 50% من إجمالي بيانات المواطنين المتقاعدين في إمارة أبوظبي وبيانات أصحاب الأعمال وربطهم عبر منصة «خبير» الرقمية خلال 80 يوماً.

خدمات التعليم

عمل المنتسبون على تحدي رفع نسبة توفير المعلمين المساعدين لأصحاب الهمم على مستوى الدولة لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وتمكنوا خلال 80 يوماً من توفير 20% من احتياج المعلمين المساعدين للفئات الخاصة في المدارس الحكومية.

وفي تحدي هيئة الشارقة للتعليم الخاص تمكن المنتسبون من إضافة خاصية التقرير التفاعلي لتحليل نتائج الاختبارات الدولية في منصة «تمام» التابعة للهيئة.

كما عمل منتسبو الدبلوم على تحدي تطبيق نظام «سلامة» في مدارس إمارة أبوظبي لتحسين خدمة النقل المدرسي لمركز النقل المتكامل في أبوظبي، وتمكنوا من تطبيق نظام شامل لربط المدارس ومشغلي خدمة النقل والحافلات المدرسية والسائقين ومشرفي الحافلات والطلاب المستفيدين من خدمة النقل المدرسي إضافة لأولياء الأمور في منصة واحدة بنسبة 100%.

وفي تحدي كليات التقنية العليا لإشراك طلاب الكليات في برنامج التدريب المهني مع الشركات العالمية لرفع مستوى الخبرة المهنية، عمل منتسبو الدبلوم على إطلاق البرنامج التدريبي للتلمذة المهنية للطلبة من السنة الرابعة في الكلية بالاتفاق مع الشركات العالمية الحاضنة للطلبة.

وتمكن المنتسبون من إنجاز تحدي جامعة الشارقة برفع نسبة المواطنين في التعيين للكوادر الإماراتية الباحثة عن عمل في إمارة الشارقة، بنسبة 39% من التعيينات ضمن الخطة السنوية للوظائف 2023-2024.

كما تمكن منتسبو الدبلوم من تطوير النسخة التجريبية لنظام إدارة شكاوى القطاع التعليمي الخاص في إمارة دبي، الهادف لتعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع التعليمي الخاص في تحدٍّ لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

• 9 مشاريع في مجال التحول الرقمي.



• 9 مشاريع في مجال الكفاءة الحكومية.



• 7 مشاريع في خدمات التعليم.



• 6 مشاريع في خدمات المجتمع.