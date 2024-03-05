%99 نسبة مؤشر الجرائم المُكتشفة بفحص الأدلة الجنائية في دبي

أكد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، استطاعت دعم الإدارات العامة ومراكز الشرطة في الكشف عن غموض آلاف الجرائم المُعقدة، بالأدلة والبراهين العلمية الموثقة، ما أسهم في تحقيق نسبة 99% في مؤشر نسبة الجرائم المُكتشفة بناءً على فحص وتحليل الأدلة الجنائية خلال عامي 2022 و2023.

وقال إن «الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، أسهمت من خلال الأدلة القاطعة، في القبض على مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة»، مشيراً إلى أن شرطة دبي تستثمر في كوادرها البشرية وفق خطة استشرافية من خلال ابتعاثهم لدراسة تخصصات علمية دقيقة في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، للإسهام في دعم عمليات الشرطة في المجالات التخصصية كافة.

جاء ذلك خلال تفقد المري، الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

واستمع القائد العام لشرطة دبي إلى شرح حول ممكنات الريادة في إنجاز التقارير الجنائية، حيث تمتلك الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، 262 خبيراً جنائياً، و191 فنياً، إضافة إلى حصولها على اعتمادات الـ«آيزو»، واجتياز اختبارات الكفاءة والتمكين، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية الجنائية، فضلاً عن جلب أحدث التكنولوجيا والأجهزة المتطورة، والبرامج الإلكترونية والأنظمة، وغير ذلك، الأمر الذي أسهم في سرعة إنجاز التقارير. وبلغ إجمالي المعاملات الواردة لإدارة الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، 32 ألف معاملة (فحص عينات) خلال عام 2023، في حين بلغ عدد الآثار المرفوعة والمفحوصة 58 ألف أثر مادي.

واستمع المري إلى شرح حول أهم الإنجازات، التي حققتها الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، خلال الأعوام الماضية، ومن ضمنها نشر 21 ورقة علمية في مجلات علمية مُحكمة، وتسجيل براءة اختراع في فحص الموارد المخدرة، وتسجيل 82 مُصنفاً فكرياً تخصصياً في مجالات الأدلة الجنائية، وتنظيم مؤتمر ومعرض الإمارات الدولي للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وتصنيف «جهاز قياس الغازات» كفكرة ابتكارية من قبل مجلس الابتكار، إضافة إلى عقد 30 شراكة استراتيجية ورئيسة محلية ودولية، والحصول على المركز الأول في مجال التحقق والمقارنة للبصمات على مستوى وزارة الداخلية للعام الخامس على التوالي، فضلاً عن الحصول على 18 جائزة واعتماد في شتى المجالات العلمية والجنائية، إلى جانب اكتشاف وإضافة 16 مادة مخدرة جديدة محظورة في جدول القانون الاتحادي للمخدرات.

«إمارة بلا جريمة»

اطلع القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المرّي، خلال تفقده الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، على الخطة الاستشرافية والمشروعات المستقبلية للإدارة، التي تهدف إلى أن تكون شرطة دبي الأكثر ابتكاراً وذكاءً في المنطقة بحلول عام 2031، من خلال تحقيق هدف «إمارة بلا جريمة»، والمواجهة الاستباقية للتحديات والجرائم المستقبلية، وحماية ذكية للممتلكات، وحفظ الأمن والنظام، إضافة إلى الاستثمار في المواهب والكفاءات.