محمد بن راشد يطلق "وقف الأم" التعليمي بمليار درهم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق "وقف الأم" بقيمة مليار درهم صدقة جارية عن الأمهات في الإمارات.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر منصة "إكس": "الإخوة والأخوات . . يحل علينا شهر كريم . . وجرياً على عادتنا السنوية في إطلاق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات .. نطلق اليوم "وقف الأم" .. وقف تعليمي بقيمة مليار درهم صدقة جارية عن الأمهات في دولة الإمارات ".

وأضاف صاحب السمو: "الأم جنة .. والأم طريق للجنة .. وندعو الجميع بالمشاركة في هذا الوقف .. صغاراً وكباراً .. رجالاً ونساءً .. نُفرح أمهاتنا .. ونرضي ربنا .. ونصوم شهرنا ونحن في خير ومحبة ورحمة .. حفظ الله دولة الإمارات وأمهات شعب الإمارات".