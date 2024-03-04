هل يحق للأم المطلقة أن تتنازل عن نفقة أبنائها؟

سؤال :

تنازلت طليقتي عن نفقة ابنتي منذ 10 سنوات مقابل أن تتزوج ، وأن تكون الحضانة لها .. فهل تستطيع ان تطالبني بالنفقات بعد مرور 10 سنوات ؟

الإجابة :



المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف : لا يجوز للحاضنة التنازل عن نفقة المحضونين، لأنها ليست حقا لها وإنما هي حق المحضون، والتنازل عنها يقع باطلاً ولا تسقط نفقة الأبناء إلا بزواج البنت وقدرة الولد على التكسب، ولكن حال كانت الأم موسرة ، وأبرأت الأب من نفقة الأبناء وتحملها هي النفقة عنه، فهذا ليس تنازلا وإنما قدرة ويسار، وفي غير ذلك يمكنها المطالبة رغم التنازل، مع ملاحظة انه لو لم يكن قد صدر لها حكم بنفقة البنت، فلا تستطيع أن تطلب عما زاد عن نفقة سنة فائتة فقط.

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