140 طالباً من 23 مدرسة في مسابقة «الرشد» للقرآن

تطلق مدرسة الرشد الأميركية الخاصة في الشارقة مسابقة الرشد للقرآن الكريم والحديث الشريف في دورتها الأولى، حيث تضم المسابقة طلبة من 23 مدرسة، ويتنافس فيها 140 طالباً وطالبة من حفظة القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة المقررة للمسابقة، والتي تتناسب مع أعمارهم ومراحلهم الدراسية.

وأفاد رئيس مجلس إدارة مدرسة الرشد الأميركية الخاصة، وضاح بن سعيد الشعبي، بأن مسابقة الرشد للقرآن الكريم والحديث الشريف، تنطلق في دورتها الأولى تحت شعار «والسابقون السابقون» بين أبنائنا الطلبة ممن علموا أن التوفيق هو في حفظ القرآن والتخلق بأخلاقه والعمل بأحكامه، ليكون نبراساً لحياتهم وسبيلاً للتوفيق في دراستهم، لما له من تأثير إيجابي في الروح والعقل والأخلاق.

وأكد الشعبي أن «الطالب الحافظ للقرآن والمهتم به غالباً هو طالب متميز في دراسته، وذو درجات عالية ومهارات فريدة مع أخلاق راقية، لما لحفظ القرآن من أثر في قدرات الحفظ والاستذكار والتحليل والمقارنة والتركيز، وغيرها من العمليات العقلية، وشعار المدرسة «لعلوم نافعة وأخلاق راقية».

وأضاف أن مسابقة الرشد تنطلق ونحن على مشارف شهر رمضان المبارك (شهر القرآن)، لتشجيع جميع الطلاب على المشاركة، وتحفيزهم على حفظ كتاب الله وتلاوته، والفهم الصحيح للسنة النبوية، بما يسهم في تعزيز مفهوم الوسطية في الفكر والسلوك لدى الطلبة، وإذكاء روح التنافس البنّاء والشريف في ما بينهم.

ونوّه بأن مسابقة الرشد «تأتي ضمن عناية الدولة بالقرآن الكريم والحديث الشريف، وتسعى إلى ربط الطلبة بكتاب الله والحديث الشريف، خصوصاً مع اهتمام الأهالي بذلك، آملين أن تتطور المسابقة في السنوات المقبلة بمشاركات أوسع وفروع أكثر، وهذا ليس غريباً على شارقة العلم والثقافة».

وأوضح مدير المدرسة، محمد زغدود، أنه تم اختيار لجان متخصصة لتنظيم المسابقة، ومشرفين ذوي خبرة لإدارة مراحلها بكفاءة عالية، وتم تشكيل فرق للتحكيم من المختصين والمختصات، وإجراء عمليات الفرز والتحكيم وفق ضوابط ومعايير موضوعية ومحددة.​