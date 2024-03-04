الإمارات تؤكد تضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني والدعم الإغاثي لسكان غزة

شارك وفد مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الاجتماع الـ12 للجنة فلسطين، الذي عقد ضمن اجتماعات الدورة الـ18 للاتحاد، في مدينة أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار.

ضم وفد الشعبة البرلمانية رئيس المجموعة، الدكتور عدنان حمد الحمادي، ونائب رئيس المجموعة، وليد علي المنصوري.

وفي مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية، أكد وليد المنصوري، موقف دولة الإمارات القوي وتضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه اللحظات الصعبة، التي يحتاج فيها سكان قطاع غزة للدعم الإغاثي والمساعدة الإنسانية من الجميع، مشيراً إلى أن دولة الإمارات سعت وتسعى لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وبذلت الجهود والمساعي في كل الأصعدة، ومن خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبالتزامن مع المساعي الدبلوماسية والاتصالات الدولية للضغط باتجاه استصدار قرارات أممية لوقف إطلاق النار، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية للقطاع عبر ممرات آمنة ومستدامة وبالكميات الكافية التي يحتاج إليها السكان في القطاع.

وتطرق إلى دور دولة الإمارات من خلال مساهمتها وجهودها في المحافل الدولية وفي الاتصالات واللقاءات الدبلوماسية كافة، بهدف خلق أفق سياسي للحل السلمي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وضرورة وقف التصعيد، والحفاظ على أرواح المدنيين، ورفض سياسة العقاب الجماعي ورفض تهجير السكان الفلسطينيين، سواء داخل أراضيهم أو خارجها.

وقد وافقت اللجنة خلال الاجتماع على مشروعات القرارات التي تبنتها بشأن القضية الفلسطينية، وستعرض على اللجنة السياسية في الاتحاد.

وليد المنصوري:

دولة الإمارات بذلت الجهود والمساعي في كل الأصعدة، وسعت وتسعى لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.