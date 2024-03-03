ملك البحرين يستقبل ولي عهد أبوظبي في المنامة

استقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، أمس، في «قصر الصخير» في العاصمة البحرينية المنامة، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الذي يقوم بزيارة أخوية لمملكة البحرين.

حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

وفي بداية اللقاء، أكّد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة اعتزازه بالعلاقات التاريخية الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين، والتي ترتكز على دعائم قوية من الأخوة والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك، مؤكداً جلالته أن علاقات البلدين الشقيقين تزداد قوةً ورسوخاً بفضل الحرص المشترك على تطويرها وتنميتها على المستويات كافة.

وأشاد جلالته بالمكانة الرفيعة التي تحظى بها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما تواصل تحقيقه من إنجازات ونجاحات رائدة على مختلف الصعد، إلى جانب مبادراتها العالمية المقدرة في مد يد الخير والعون لخدمة الإنسانية، وترسيخ قيم التعايش والتسامح والتعاون بين الشعوب.

وخلال اللقاء، نقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لأخيه جلالة الملك وللشعب البحريني الشقيق بدوام التقدم والرخاء، ولعلاقات البلدين الشقيقين مزيداً من الرقي والازدهار.

وأشاد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بعمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة، والتي تحرص قيادتا البلدين على تعزيزها في مختلف الأصعدة، لمواصلة التعاون والتنسيق والارتقاء بالعلاقات الثنائية المتجذرة إلى آفاق أوسع.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على ما يوليه جلالته من اهتمام وحرص دائم على تعزيز مستوى التعاون المشترك بين البلدين.

رافق سموّه، خلال الاستقبال، كل من الشيخ محمد بن خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن نهيان بن سيف آل نهيان، والشيخ طحنون بن محمد بن طحنون آل نهيان، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سيف سعيد غباش، وسفير الدولة لدى البحرين، فهد محمد سالم بن كردوس العامري، وعدد من كبار المسؤولين.