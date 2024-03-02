أمطار مصحوبة ببرق ورعد حتى الثلاثاء.. وانخفاض جديد في «الحرارة» الأربعاء

أعلن المركز الوطني للأرصاد تأثر الدولة بمرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، يصاحبه تيار هوائي من الغرب في طبقات الجو العليا مع تدفق السحب، يشهد معه الطقس تكوّن سحب ركامية مع سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية، وتمتد على بعض المناطق الساحلية اعتباراً من اليوم، وتزداد السحب تدريجياً على مدار يومي غدٍ وبعد غدٍ من الغرب، وتمتد على مناطق متفرقة من الدولة مع فرصة سقوط أمطار مختلفة الشدة، تكون غزيرة مع البرق والرعد أحياناً على بعض المناطق. وتوقّع المركز حدوث انخفاض في درجات الحرارة يوم الأربعاء، مؤكداً أن الدولة تتعرّض خلال شهر مارس الجاري لموجات من عدم الاستقرار في الطقس.

وتفصيلاً، أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن شهر مارس الجاري يُعد الشهر الأخير من شهور الشتاء، وتبدأ معه درجات الحرارة في الارتفاع خصوصاً خلال النصف الثاني منه، كما يبدأ تأثير منخفض الهند الموسمي في الظهور تدريجياً ليظهر على المناطق الشرقية، ويستمر تعرّض البلاد أحياناً لموجات عدم الاستقرار في الطقس نتيجة مرور منخفضات جوية في طبقات الجو العليا على شمال الخليج متجهة من الغرب إلى الشرق، يصاحبها في حال تعمقها على المنطقة سحب ركامية مصحوبة بأمطار ورياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة، والتي عادة ما تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، خصوصاً على المناطق المكشوفة.

وأشار إلى أن المناطق الشرقية من الدولة، خصوصاً الجبلية منها، تكون تحت تأثير المنخفض الهندي الموسمي، ما يؤدي إلى تكوّن سحب ركامية ورعدية ممطرة، وقد يمتد تأثيرها إلى الداخل مسببة هطول أمطار مختلفة الشدة، فيما تكون الرياح السائدة جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية آخر الليل وفي الصباح، تتحوّل إلى شمالية غربية وشمالية شرقية فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر/البحر.

وأوضح المركز أن نسبة الرطوبة في الهواء تقل قليلاً خلال هذا الشهر مقارنة بشهر فبراير، خصوصاً مع النصف الثاني منه، إذ يبلغ متوسط الرطوبة النسبية 51%، وتظل الفرص مهيأة لتشكّل الضباب/الضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة.

ووفقاً للمركز فإن متوسط درجة الحرارة خلال شهر مارس الجاري يراوح بين 22 و25 درجة مئوية، إذ يكون متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 27 و32 درجة مئوية، والصغرى ما بين 16 و19 درجة مئوية، لافتاً إلى أن أعلى درجة حرارة سجلت خلال هذا الشهر بلغت 43.1 درجة مئوية في سيح السلم وسويحان سنة 2018، بينما كانت أقل درجة حرارة على «جبل جيس» سنة 2019 وبلغت 1.0 درجة مئوية.

وعن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري، قال المركز: «تتأثر الدولة بمرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي يصاحبه تيار هوائي من الغرب في طبقات الجو العليا مع تدفق السحب»، لافتاً إلى أن طقس اليوم يكون صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، يصبح غائماً تدريجياً خلال ساعات الليل وحتى صباح الإثنين، يتخلّله بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية، وتمتد على بعض المناطق الساحلية مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً ليلاً مع نشاط السحب في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عمان».

وتوقّع المركز زيادة كميات السحب تدريجياً على مدار يومي غدٍ وبعد غدٍ من الغرب وتمتد على مناطق متفرقة من الدولة يتخلّلها بعض السحب الركامية مع فرصة سقوط أمطار مختلفة الشدة، وتكون غزيرة مع البرق والرعد أحياناً على بعض المناطق، منوهاً إلى أن الطقس غداً يكون مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار على مناطق متفرّقة من الدولة، كما تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية على البحر مع نشاط السُحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، وتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج يضطرب أحياناً مع نشاط السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح أن طقس الثلاثاء المقبل سيبقى مُغبراً وغائماً بوجه عام مع استمرار سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، كما تبقى الرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية على البحر مع نشاط السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، وتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وبحسب المركز تقل كميات السحب والأمطار اعتباراً من الأربعاء المقبل، ليصبح الطقس غائماً جزئياً وغائماً أحياناً جنوباً مع انخفاض في درجات الحرارة، فيما الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية ليل الثلاثاء تكون معتدلة إلى نشطة وقوية أحياناً خصوصاً على البحر ومع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدّي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، ويكون البحر متوسطاً إلى مضطرب الموج خصوصاً مع السحب الركامية في الخليج العربي وفي بحر عمان.

. 51% متوسط الرطوبة النسبية.. والحرارة بين 22 و25 درجة مئوية.