هند آل مكتوم تلتقي الأميرة آن وتبحث معها فرص التعاون في مجال العمل الخيري والإنساني

التقت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، في دبي صاحبة السمو الملكي الأميرة الملكية آن، التي تزور دولة الإمارات وإمارة دبي حالياً.

جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون في مجال العمل الخيري والإنساني، بما في ذلك تمكين أصحاب الهمم من تعزيز مشاركتهم في كافة مجالات المجتمع بما في ذلك المشاركة في المجال الرياضي، كما تم التطرق خلال اللقاء إلى الالتزام المشترك بتعزيز الرعاية الاجتماعية من خلال العمل الخيري.

وأشادت سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بمشاركة الأميرة الملكية النشطة في المشاريع الخيرية والإنسانية في المملكة المتحدة ومختلف أنحاء العالم.

وتحدثت الأميرة الملكية، المشهورة بالتزامها ودعمها للعديد من أعمال الرعاية، عن الأفكار التي اكتسبتها من ارتباطها طويل الأمد مع العديد من الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية.

وتطرق اللقاء إلى الدور الرائد لدولة الإمارات في دعم الأعمال الخيرية والإنسانية، وإسهاماتها كدولة مانحة رائدة في مجال الأعمال الخيرية والمشاريع التنموية حول العالم.. وأعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة الملكية آن عن إعجابها بالمشاركة الواسعة لدولة الإمارات في العمل الخيري والإنساني على المستوى الدولي.

وسلطت سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم خلال اللقاء الضوء على الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لأصحاب الهمم، وما توليه من تشجيع مستمر للمبادرات المختلفة الهادفة إلى تمكين هذه الشريحة الحيوية من المجتمع.

حضر اللقاء وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي.