"الأرصاد": مُنخفض جديد مصحوب بـ"أمطار وبرق ورعد" خلال يومين

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتأثر خلال الأسبوع الجاري بمرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي يصاحبه تيار هوائي من الغرب في طبقات الجو العليا مع تدفق السحب"، متوقّعاً زيادة كميات السحب تدريجياً على مدار يومي الإثنين والثلاثاء من الغرب وتمتد على مناطق متفرقة من الدولة يتخلّلها بعض السحب الركامية مع فرصة سقوط أمطار مختلفة الشدة، وتكون غزيرة مع البرق والرعد أحياناً على بعض المناطق.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الإثنين مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار على مناطق متفرّقة من الدولة، كما تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية على البحر مع نشاط السُحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج يضطرب أحياناً مع نشاط السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح أن طقس الثلاثاء المقبل سيبقى مُغبراً وغائماً بوجه عام، مع استمرار سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، كما تبقى الرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية على البحر مع نشاط السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وبحسب المركز تقل كميات السحب والأمطار اعتباراً من الأربعاء المقبل، ليصبح الطقس غائماً جزئياً وغائماً أحياناً جنوباً مع انخفاض في درجات الحرارة، فيما الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية ليل الثلاثاء تكون معتدلة إلى نشطة وقوية أحياناً خاصة على البحر ومع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، ويكون البحر متوسط إلى مضطرب الموج خاصة مع السحب الركامية في الخليج العربي و في بحر عمان.