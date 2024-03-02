1500 مشارك في مؤتمر ومعرض النقل للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

شهد المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، حفل ختام فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2024، الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بالتعاون مع الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار: «التنقل المستدام وجودة الحياة»، بحضور وزير المواصلات والتنقل الانتقالي في مدينة هامبورغ الألمانية، الدكتور أنجيس تجاركس، والأمين العام للاتحاد، محمد المزغني، وعدد من المسؤولين من الهيئات والمؤسسات من داخل الدولة وخارجها.

وأكد الأمين العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، محمد المزغني، أن المؤتمر حقق نجاحاً كبيراً من حيث عدد المسجلين في نشاطاته وفعالياته المختلفة، الذين تجاوز عددهم 1500 مشارك من 58 دولة، و40 عارضاً، يمثلون 58 دولة، وبلغ عدد المتحدثين 80 متحدثاً، يمثلون 23 دولة. وأضاف أن المؤتمر سلط، خلال أيامه الثلاثة، الضوء على عدد من الرسائل الرئيسة، أهمها إسهام وسائل النقل العام في جعل المدن أكثر ملاءمة للعيش والاستدامة ومساعدة على تعزيز صورة المدينة، وأن الاستثمار في التنقل المستدام يساعد على جعل المدن أكثر قدرة على المنافسة. وتسلم مطر الطاير، والدكتور أنجيس تجاركس، من محمد المزغني، علم استضافة قمتي الاتحاد العالمي للمواصلات العامة 2025 في هامبورغ، و2026 في دبي، وكرم مطر الطاير الجهات الراعية للمؤتمر. وتستضيف دبي عام 2026 أكبر تجمع في العالم يركز على تطوير وسائل النقل العام، وهي القمة العالمية للاتحاد العالمي للمواصلات، وهذه الاستضافة الثانية لمدينة دبي، حيث سبق أن نظمت الدورة الـ59 للمؤتمر والمعرض الدولي للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، عام 2011، وهو أهم حدث عالمي في مجال المواصلات، إذ يجمع أكثر من 1900 عضو من 100 دولة، ويحضره رؤساء الهيئات والمشرعون والمطورون والمشغلون والمصنعون في قطاع المواصلات تحت سقف واحد، لمناقشة الحلول المستقبلية لوسائل المواصلات العامة، ويستقطب أكثر من 15 ألف زائر.