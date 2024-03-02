مهرجان حتا الزراعي يحقق نجاحاً كبيراً في دورته الأولى

استقطبت الدورة الأولى من مهرجان حتا الزراعي، الذي أقيم بمبادرة من اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا، واستضافته مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بالتعاون مع بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي ومجلس تجار حتا، قرابة 10 آلاف زائر في احتفال تاريخي بالإرث الزراعي لمنطقة حتا. وانضم كل من العائلات ومحبي البيئة والمزارعين إلى ورش العمل والجلسات الحوارية والمسابقات خلال الفعالية التي استمرت من 23 حتى 27 فبراير.

واستضاف المهرجان 50 ورشة عمل وندوة زراعية، بالإضافة إلى جلستين حواريتين مع المزارعين على مدى خمسة أيام، حيث شارك الزوار في الأنشطة البيئية، مثل تعلم كيفية زراعة طعامهم، وطرق جديدة لعيش نمط حياة أكثر استدامة. وجرى تكريم المزارع المحلية ومربّي الحيوانات، نظراً لمهاراتهم وإنجازاتهم في مسابقة مميزة برعاية تعاونية الاتحاد، حيث حصلت مزرعة حمد خلفان المطوع على جائزة «أفضل مزرعة»، وعزبة أحمد سلطان الكعبي على جائزة «أفضل عزبة»، فيما حصلت سلالة «الحو» على جائزة أفضل حلال. كما استضاف المهرجان أيضاً مزايدة الحلال، حيث وصلت قيمة المزايدات إلى 82 ألف درهم على الرأس الواحد.

وفي خطوة مهمة لدعم مزارعي منطقة حتا، وقعت تعاونية الاتحاد خلال المهرجان اتفاقية شراكة مع مجلس تجار حتا حملت شعار «زُرِعَ في حتا»، بهدف تخصيص أماكن حصرية تعرض منتجات مزارع حتّا داخل فروع تعاونية الاتحاد البالغ عددها 28 فرعاً في جميع أنحاء دولة الإمارات. وجرى عرض بعض هذه المنتجات في سوق المزارعين، وشمل المهرجان أيضاً الكثير من خيارات تناول الطعام اللذيذ المتوافرة في شاحنات الطعام والأكشاك، واحتفاءً بتاريخ منطقة حتا، نظمت دبي للثقافة جولات رائعة، منحت الزوار فرصة استكشاف قرية الشريعة التي تعد واحدةً من أعرق القرى التقليدية في دولة الإمارات، واطلع الزوار على نظام الري بالأفلاج الذي بني قبل مئات السنين، ولايزال يعمل حتى الآن، كما جرى توقيع مذكرة تفاهم من قبل تعاونية الاتحاد ومجلس تجار حتا، بهدف دعم رواد الأعمال، وتعزيز المساعي التجارية والاستثمارية في حتا.