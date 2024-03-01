محمد بن راشد: لولا الإبداع لما تطور الإنسان ولا ازدهرت الحضارات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن ازدهار المشهد الإبداعي في دولة الإمارات، ضمن مختلف صوره وأشكاله، يعكس التزامها الراسخ بتهيئة المناخ الداعم والمشجع لأصحاب الفكر المبدع والطاقات الخلاقة، التي تجد في ربوعها غايتها المنشودة لإطلاق أفكارهم ورؤاهم وإنتاجهم المتميز في شتى المجالات، بما في ذلك مجال الفنون، وهو ما ينعكس في الفعاليات المهمة التي تحتشد بها أجندتها الإبداعية، مستقطبة كوكبة من أبرز المبدعين من حول العالم.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، لمعرض «آرت دبي»، المنصة العالمية الرائدة للفن والفنانين من مختلف أنحاء العالم، والشرق الأوسط والجنوب العالمي، ضمن دورته الـ17 المقامة في مدينة جميرا، بمشاركة أكثر من 140 صالة عرض معاصرة وحديثة ورقمية، تأكيداً لمكانة دبي وجهة رئيسة للإبداع والابتكار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تطور قطاع الثقافة

وخلال الجولة التي شملت جانباً من «آرت دبي»، أشاد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالتطور المستمر والقوي الذي يشهده قطاع الثقافة والفنون في إمارة دبي، بقيادة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وهو ما يتضح من خلال الفعاليات الثقافية والفنية الرائدة على الأجندة الثقافية لدبي، والتي تستقطب اليوم أكبر وأهم المبدعين من المنطقة والعالم، ما أثرى المشهد الإبداعي في الإمارة وجعلها مقصداً للمبدعين من مختلف أنحاء العالم.

وأعرب سموه عن تقديره للتطور المستمر الذي شهده معرض «آرت دبي» منذ انطلاقه، ليصبح منصة رئيسة لعرض أفضل الأعمال الفنية، بما للفنون من قيمة كبيرة في نشر القيم الإنسانية النبيلة، والدعوة إلى التعايش والتفاهم والانفتاح على العالم، وهي القيم ذاتها التي تُعليها دولة الإمارات وتعمل على نشرها.

وقال سموه: «لولا الإبداع لما تطور الإنسان ولا ازدهرت الحضارات.. فالإبداع يمد الجسور بين الثقافات ويرقى بالإنسان ويحثّه على المضي نحو الأفضل دائماً».

وأكد سموه «ضرورة مضاعفة العمل من أجل تدعيم ركائز البيئة الحاضنة للإبداع وتوسيع نطاقها، وصولاً إلى جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإبداعي العالمي».

واطلع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الجولة التي شملت عدداً من قطاعات المعرض، على الدعم الذي يقدمه «آرت دبي» للبيئة الثقافية والإبداعية الآخذة في التطور، سواء في دولة الإمارات أو على الصعيدين الإقليمي والعالمي، من خلال إلقاء الضوء على نخبة من الأعمال الفنية المتميزة.

ورافق سموه خلال الزيارة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد المر، ووزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، ونائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي، والمدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة جمال بن حويرب.

محمد بن راشد:

. ازدهار المشهد الإبداعي في الإمارات يعكس التزامها الراسخ بتهيئة مناخ داعم لأصحاب الفكر المبدع.

. الإبداع يمد الجسور بين الثقافات ويرقى بالإنسان نحو الأفضل.

. ضرورة مضاعفة العمل من أجل تدعيم ركائز البيئة الحاضنة للإبداع.