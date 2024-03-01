بتوجيهات محمد بن زايد.. «الفارس الشهم 3» تنفذ عملية إنزال للمساعدات الإنسانية في غزة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نفَّذت «الفارس الشهم 3» عملية إنزال للمساعدات الإنسانية لإغاثة النازحين في قطاع غزة ضمن حملة «طيور الخير».

وكانت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع قد أعلنت، أمس، عن انطلاق عملية «طيور الخير» لإسقاط المساعدات الإنسانية والاغاثية بواسطة طائرات القوات الجوية للإمارات وطائرات القوات الجوية لجمهورية مصر العربية على شمال قطاع غزة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وتجسد عملية «طيور الخير» التي ستستمر لعدة أسابيع المستوى العالي من التنسيق الإماراتي المصري المشترك لدعم سكان غزة، كما تأتي العملية في إطار التضامن العربي والإنساني لمساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الحرجة التي يواجهونها.