طقس الأسبوع: أمطار وغُبار وارتفاع تدريجي في "الحرارة"

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي، ومضطرب أحياناً يُصبح متوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.



وأشار المركز إلى أن طقس الأحد يبقى صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، يصبح غائماً تدريجياً خلال ساعات الليل وحتى صباح الإثنين، يتخلّلها بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية، وتمتد على بعض المناطق الساحلية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً ليلاً مع نشاط السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عمان. وأوضح أن طقس الإثنين المقبل سيكون مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار على مناطق متفرّقة من الدولة، كما تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية على البحر مع نشاط السُحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج يضطرب أحياناً مع نشاط السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.



وأفاد المركز بأن طقس الثلاثاء المقبل سيبقى مُغبراً وغائماً بوجه عام، مع استمرار سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، كما تبقى الرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية على البحر مع نشاط السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.