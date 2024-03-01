خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك"

ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك"، الذي عُقد في المقر الرئيسي للشركة.



واطلع سموّه خلال الاجتماع على التقدم المحرز في تنفيذ مبادرات "أدنوك" الإستراتيجية عبر مختلف قطاعات ومجالات أعمالها وعملياتها، وذلك ضمن مسيرة النقلة النوعية التي تنفذها الشركة، وجهودها الهادفة إلى خفض الانبعاثات، وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، والإسهام في تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.



وأثنى سموّه على التزام "أدنوك" بدمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها واعتمد خطط الشركة لتسريع تطبيق حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال تعزيز السلامة وخفض الانبعاثات وتحقيق أقصى قيمة ممكنة.



وتعد "أدنوك" رائدةً في تطوير ونشر العديد من حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة على مستوى قطاع الطاقة، لتوجيه عملية اتخاذ القرار وتحسين العمليات ضمن مرحلة التحول الرقمي التي تشهدها الشركة على مدى السنوات القليلة الماضية، وتشمل هذه الحلول مركز التحكم الرقمي "بانوراما"، ومركز "ثمامة" للتميز اللذان أسهما منذ إنشائهما في تحقيق قيمة تجارية بمليارات الدولارات من خلال دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها عبر مختلف مجالات وجوانب سلسلة القيمة لأعمال "أدنوك".



حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك"، بمن فيهم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـلمجموعة في "شركة مبادلة للاستثمار"، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي.