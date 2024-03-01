هل إنهاء الخدمة أثناء الحمل يعد تعسفياً؟

سؤال :

زوجتى تعمل ممرضة في أحد مستشفيات القطاع الخاص ومنذ بداية التعيين و الإدارة على علم بأنها حامل، ثم فجأة بدون سابق إنذار، أثناء الشهر الخامس من بداية العقد، طلبت الإدارة منها التوقيع على إنهاء خدمتها و أن تتوقف عن العمل في نفس اليوم، لأنها ليست بالكفاءة المطلوبة، مع العلم، أنه لم يحدث أي تقصير من جانبها في عملها، وجميع طاقم العمل يشهدون لها بالكفاءة، وقد حدث ذلك قبل موعد ولادتها بأيام .. ما الموقف القانوني في ذلك؟ أرجو الإفادة.

الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف : إذا كان إنهاء الخدمة من جانب صاحب العمل خلال فترة التجربة يتعين عليه إخطار العامل قبل تاريخ إنهاء الخدمة بمدة 14 يوما ، وحال خالف ذلك يستحق العامل بدل فترة الإنذار أو المتبقي منها..

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