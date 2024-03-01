إطلاق «مبادرة محمد بن زايد للماء» لمواجهة ندرة المياه في العالم

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أُطلقت، أمس، «مبادرة محمد بن زايد للماء» لمواجهة التحدي العالمي العاجل المتمثل في ندرة الماء.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية أزمة ندرة المياه وخطورتها على المستوى الدولي بجانب تسريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها، إضافة إلى اختبار فاعلية هذه الحلول، لمواجهة هذا التحدي العالمي المتفاقم.

كما تستهدف المبادرة تعزيز التعاون مع الشركاء والأطراف المعنية في العالم، لتسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي للتعامل مع ندرة المياه وتوسيع نطاق التعاون الدولي، والسعي إلى زيادة الاستثمارات الهادفة إلى التغلب على هذا التحدي، لما فيه خير الأجيال الحالية والمستقبلية.

ويتولى رئاسة مجلس إدارة المبادرة، سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، فيما يتولى خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

ويضم مجلس الإدارة كلاً من وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، ووزير الاستثمار، محمد بن حسن السويدي، ووزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، ورئيسة مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، مريم محمد حارب المهيري، وأمين عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، فيصل عبدالعزيز البناي، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، عبدالله بالعلاء، ومستشار رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ديفيد سكوت، ومؤسس شركة «بريدج ووتر» للاستثمار، راي داليو.

• المبادرة تهدف إلى تسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي للتعامل مع تحدي ندرة المياه وتوسيع نطاق التعاون الدولي.