حمدان بن محمد يشهد الحفل الختامي لجوائز أولمبياد التطبيقات الذكية ضمن مبادرة "طبّق في دبي"

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الحفل الختامي لجوائز أولمبياد التطبيقات الذكية ضمن مبادرة "طبّق في دبي".



وقال سموه على حسابه الرسمي في منصة إكس: "شهدت اليوم الحفل الختامي لجوائز أولمبياد التطبيقات الذكية ضمن مبادرة "طبّق في دبي" في متحف المستقبل، وكرمنا الفائزين بالمراكز الأولى ..."



وأضاف سموه: "استقبلت الجائزة التي تنظمها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي 1100 طلب، ووجهنا بإطلاق النسخة العالمية من الأولمبياد لنفتح المجال أمام الرواد من مختلف أنحاء العالم ليكونوا جزءا من قصة نجاح دبي."