اشتريت عقاراً وظهرت فيه عيوب .. ماذا أفعل؟

استشارة قانونية..

سؤال :

اشتريت عقارا وبعد استلامه، تبين فيه بعض العيوب التي تحتاج إلى الإصلاح، وأُثناء علاج الخلل، وقع أحد الجدران .. فمن يتحمل المسؤولية ؟ وما هي طبيعة لدعوى التي يتوجب على الشاري رفعها أمام القضاء ؟

الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

الأصل ألا يقوم المشتري بشراء العقار إلا بعد معاينته على الأقل معاينة ظاهرية فإن ظهر عيب خفي، فله الضمان أو الرجوع في التعاقد، اما العيب الظاهر فلا يستحق عنه ضمان لأنه في هذه الحالة يكون البيع على حالة العقار، وتمت مراعاة ذلك في الثمن ما لم يثبت المشتري عكس ذلك، واذا كانت الاصلاحات التي قام الشاري بإجرائها سببا في وقوع الجدار فهو من يتحمل مسؤولية فعله ما لم يثبت خلاف ذلك، اما ان كان وقوع الجدار بسبب البائع ففي هذه الحالة يقيم الشاري دعوى تعويض.

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