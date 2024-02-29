شرطة دبي السياحية تعزز التوعية الأمنية بين منقذي الشواطئ

نظّمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء، محاضرة توعوية لمُنقذي الشواطئ، وحراس الأمن.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار توجيهات مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة، العميد حارب الشامسي، ومتابعة مدير إدارة الشرطة السياحية، العميد خلفان الجلاف، لتعزيز الجهود التوعوية بالخدمات الأمنية بين مختلف المناطق التي يُقبل عليها السياح والزوار.

واستهدفت المحاضرة 25 من المنقذين وحراس الأمن، بهدف تعزيز وعيهم بالخدمات الأمنية الخاصة بالسياح والزوار، وتحديد قنوات التواصل المعتمدة في التقديم على الخدمات، وكيفية توجيه هذه الفئات تجاه خدمات شرطة دبي وقنوات اتصالها، حرصاً على سعادة مرتادي الشواطئ والارتقاء بجودة حياتهم، وضمان اتباعهم تعليمات وإجراءات السلامة والقوانين المعمول بها، وذلك بالشراكة مع بلدية دبي.