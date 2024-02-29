رحلة لـ 20 طالباً من الأيتام وأصحاب الهمم إلى «شرطة الخيالة» في دبي

نظمت مبادرة الروح الإيجابية ومدارس حماية للتربية والتعليم للبنين، رحلة مدرسية لـ20 طالباً من الأيتام وأصحاب الهمم إلى مركز شرطة الخيالة في دبي، وذلك ضمن مبادرة «أجيال الفروسية»، بهدف الاطلاع على ما يقدّمه المركز ضمن منظومته الأمنية والمجتمعية للجمهور الداخلي والخارجي، وما يقدمه من برامج وأنظمة عمل في مجال التدريب والرعاية والعلاج.

واستمع الطلبة إلى الخدمات التي يقدمها مركز شرطة الخيالة، والخدمات التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، بمن فيهم أصحاب الهمم، حيث تخصص لهم خدمات تتوافق مع احتياجات كل فئة، لاسيما الجانب العلاجي، بما يواكب أهم الأساليب الحديثة نسبياً في تحسين بعض الإعاقات الجسدية والذهنية.

وتعتمد هذه الوسائل العلاجية - في المقام الأول - على التوافق الحركي بين حركة الحصان وراكبه.

ويقدم الخدمة موظفون مؤهلون للتعامل مع هذه الحالات، باستخدام خيول مناسبة للجلسات العلاجية، إضافة إلى وجود المعدات والتجهيزات لضمان سلامة أصحاب الهمم.