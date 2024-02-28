%42 انخفاض مؤشر الجريمة في دبي خلال 2023

أظهرت إحصاءات الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، انخفاضاً في مؤشر الجريمة في دبي خلال عام 2023 بنسبة 42%، مقارنة بعام 2022، وانخفاضاً في عدد البلاغات الجنائية بنسبة 49.9%، وفي عدد البلاغات المُقلقة بنسبة 42.72%.

وأثنى القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، على جهود فرق العمل بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في ضبط مرتكبي الجرائم والحد منها بحرفية عالية، وجهودهم في حفظ الأمن ورفع مستوى الأمان في الإمارة، ما أسهم في تحقيق مؤشرات إيجابية وإنجازات خلال عام 2023، مشيراً إلى أن الكفاءات والتقنيات والبرامج الذكية المُستخدمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تسهم في تعزيز الأمن والأمان على مستوى الإمارة.

جاء ذلك، خلال تفقده الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، وكبار الضباط.

واستمع الفريق عبدالله خليفة المري، إلى عرض حول إنجازات ومبادرات الإدارات الفرعية، وأبرز التقارير والدراسات التي أسهمت في التعامل والسيطرة على بعض الظواهر الأمنية وإنهائها. كما استمع إلى شرح حول الإنجازات والمبادرات والمشاريع الابتكارية للإدارات الفرعية، واطلع على عرض للمشاريع الأمنية المُستقبلية التي سيتم تطبيقها في الأعوام المُقبلة، واستراتيجية خفض الجريمة في إمارة دبي، إلى جانب الاطلاع على عرض حول المشاريع الأمنية المبتكرة التي أسهمت في الحد من الجريمة، وإجراءات ما بعد الجريمة، وعدد من الدراسات ذات الصلة.

كما استمع الفريق المري إلى شرح قدمه كل من: إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية، وإدارة التحقيقات الجنائية والإدارية، وإدارة الحد من الجريمة، وإدارة مكافحة غسل الأموال، وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، حول جهودها في العام الماضي.

وتجول القائد العام لشرطة دبي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، واطلع على المشاريع المُستقبلية لعدد من الإدارات الفرعية التي تتعلق بالأحياء السكنية والمناطق التجارية، والمنصات الإلكترونية والتحليلية، التي تُسهم في التغلب على التحديات والصعوبات، وتعزز الأمن والأمان في الإمارة دبي.

49.9%

انخفاضاً في عدد البلاغات الجنائية و42.72% في البلاغات المُقلقة.