"الأرصاد": أمطار غزيرة وبرق ورعد وبَرَد مساء اليوم

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن طقس اليوم يشهد تزايداً تدريجياً في كميات السحب منذ الصباح وحتى المساء، على البحر وعلى السواحل والجزر وبعض المناطق الجنوبية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً.

ووفقاً للمركز تتحرك السحب ليلاً على مناطق متفرقة من الدولة يتخللها بعض السحب الركامية ويصاحبها سقوط أمطار أغلبها متوسطة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، وتزداد شدتها على المناطق الداخلية والجنوبية وبعض المناطق الشرقية من الدولة و تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أبوظبي وتزداد شدتها مع البرق والرعد أحيانا على المناطق الداخلية والجنوبية ومنطقة العين

وذكر المركز أنه خلال يوم غدٍ تستمر السحب على مناطق متفرقة من الصباح إلى بعد الظهر، مع سقوط أمطار أغلبها متوسطة وغزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية ومناطق متفرقة من العين مع احتمال سقوط البرد، لافتاً إلى أنه اعتباراً من المساء ستقل كميات السحب وتقل فرصة سقوط الأمطار بوجه عام.

وأوضح المركز أنه في الصباح الباكر ليوم الخميس تبدأ الرياح الشمالية الغربية النشطة بالتأثير على غرب الدولة وتمتد تدريجياً على باقي المناطق ويضطرب البحر وتنخفض معها درجات الحرارة انخفاض ملحوظ، متوقعاً أن يكون طقس الجمعة صحواً إلى غائم جزئي وتظهر السحب المنخفضة على بعض مناطق الساحل الشرقي مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.