لتأثيرها على إنارة الشوارع.. بلدية أبوظبي تدعو لتجنب زراعة أنواع من الأشجار

دعت بلدية مدينة أبوظبي أفراد المجتمع إلى عدم زراعة أي من أنواع الأشجار الضخمة أو الطويلة أو الكثيفة، وذلك كونها تتسبب في حجب الإنارة العامة عن الشوارع، ما يؤثر على المظهر العام.

ونفّذت البلدية ممثلة بقطاع عمليات البلديات الفرعية، حملة توعوية مشتركة لتوضيح تأثير زراعة الأشجار على مستوى الإنارة في الشوارع والمرافق العامة وغيرها، بهدف تعريف المجتمع بأهمية الالتزام بالمعايير المطلوبة بخصوص المحافظة على مستوى الإنارة المطلوبة، وعدم تأثير أحجام الأشجار على الإنارة وحجبها.

وحثّت بلدية مدينة أبوظبي من خلال بلدياتها الفرعية المجتمع على أهمية توفير الاشتراطات الخاصة بأطوال الأشجار، وأحجامها والحرص على أن تتناسب مع متطلبات الإنارة في المرافق العامة، واختيار أنواع الأشجار التي لا تشكل عائقاً أو مانعاً أمام الإنارة بمختلف أشكالها.

وحرصت الحملة، التي استمرت أربعة أيام، على تنفيذ جولات توعوية ميدانية، وكذلك استثمار منصات البلدية الرسمية لإرسال رسائل توعوية، وبث نشرات بهذا الخصوص بهدف تعزيز وعي المجتمع بخصوص معايير زراعة الأشجار وتأثيرها على الإنارة.