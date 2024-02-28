«النعايات» آخر رياح الشتاء الباردة حتى 15 مارس

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان: إن «الفترة التي تمتد بين 21 فبراير الجاري إلى 15 مارس المقبل، ستشهد رياحاً نشطة إلى قوية باردة شمالية وشمالية - غربية تتجاوز سرعتها 40 كيلومتراً في الساعة، يُطلق عليها (النعايات)، وهي آخر رياح باردة خلال الشتاء، وسميت بهذا الاسم كونها (تنعى) فصل الشتاء، وتكون خلال (در المئة) من درور الشتاء و(در العشر) من درور الصيف أو (الربيع)، ثم تليها مرحلة (السرايات) التي ستبدأ اعتباراً من 20 مارس المقبل، وقد تتقدم لبضعة أيام وتُسمى (سبق السرايات)، وتتسم بكونها اضطرابات جوية ربيعية تنشط مع بدء الدفء والحر».

وذكر أنه خلال فترة «هبوب النعايات»، قد تتزامن مع موجة برد تنخفض معها درجات الحرارة دون معدلاتها الطبيعية بشكل ملحوظ يطلق عليها «برد العجوز»، في الخليج، وهي موجة برد قصيرة، تؤثر في المنطقة، وتدل على آخر فترات برد فصل الشتاء.

وشرح أن مسمى (برد العجوز) متوارث، وفقاً لروايات عدة، منها لأنه عجز الشتاء أو آخره، وروي كذلك بأن عجوزاً تنبأت بعودة البرد بعد انصرافه وقيام الناس بجز صوف خرافهم، فهلكت خراف القوم، وسلمت خراف العجوز فقيل هذا البرد الذي تنبأت به العجوز أو «برد العجوز».