برعاية حمدان بن محمد.. الألعاب الحكومية 2024 تنطلق بعد غد بمشاركة 194 فريقاً

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق بعد غدٍ (الخميس)، منافسات النسخة الخامسة من "الألعاب الحكومية"، التي تقام بالشراكة مع موانئ دبي العالمية "دي بي وورلد"، في دبي فستيفال سيتي، وتستمر حتى 3 مارس 2024.

ومن المنتظر أن تشهد نسخة هذا العام من الألعاب الحكومية منافسة قوية بين الفرق المشاركة ضمن فئات "تحدي الجهات الحكومية" للرجال والسيدات، و"تحدي المجتمع" و"تحدي المدن".

وستتنافس الفرق المشاركة ضمن مجموعة جديدة تضم 7 تحديات؛ تعزز من القيم التي تعليها المسابقة وترسخ أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتحقق التوازن بين القوة البدنية والتفكير الاستراتيجي.

فئة جديدة

وستشهد نسخة هذا العام لأول مرة مشاركة صغار السن من عُمر 10 إلى 13 عاماً؛ ضمن فئة تم استحداثها في هذه الدورة وكان قد أُعلن عنها في ختام النسخة الماضية، في خطوة هدفها تحفيز هذه الفئة العمرية وتشجيعها على تبنّي قيم التكاتف والتعاون والعمل بروح الفريق من خلال تجربة غنية تسهم في تطوير شخصياتهم. وستتنافس فرق صغار السن ضمن مجموعة من 7 تحديات في اليوم الأخير من البطولة، والمصممة خصيصاً لتحدي قدراتهم البدنية ومدى تركيزهم الذهني بما يتناسب مع فئتهم العمرية.

دبي صانعة الحدث

وقال مروان بن عيسى، مدير الألعاب الحكومية، إن تطور الألعاب الحكومية للعام الخامس، وتوسع فئات التحديات والمشاركين التي تشملها، يأتي تجسيداً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بجعل دبي صانعة الحدث، ووجهة أنظار العالم في كافة المجالات، مؤكداً أن الألعاب الحكومية تخدم أهداف أجندة دبي الاجتماعية D33، عبر الحرص على ترسيخ نمط عيش نشط للارتقاء بجودة الحياة للأفراد والمجتمعات، والتي تعتبر الرياضة عنصراً أساسياً من مكوناتها.

وأضاف بن عيسى: "نترقب انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من الألعاب الحكومية التي ستكون الأوسع من نوعها من حيث فئات المشاركين. كما نشهد في هذا العام دعماً متنامياً يستقطبه هذا الحدث العالمي من قِبل مجموعة مميزة من المؤسسات الوطنية من القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي يؤكد سعي مختلف الجهات في إمارة دبي نحو المساهمة بتعزيز جودة حياة الأفراد والارتقاء برفاهية المجتمع".

منافسات قوية

وسيشارك في هذه الدورة من الألعاب الحكومية 194 فريقاً بواقع 84 فريقاً ضمن فئة تحدي الحكومة للرجال و26 فريقاً للسيدات، و28 فريقاً في فئة تحدي المجتمع، و28 فريقاً من مختلف مدن العالم ضمن فئة تحدي المدن، بالإضافة إلى 28 فريقاً ضمن فئة تحدي صغار السن في أجواء تنافسية وممتعة.

وستشهد فعاليات اليومين الأول والثاني من النسخة الخامسة من الألعاب الحكومية منافسات تحدي الجهات الحكومية للرجال والسيدات، أما اليوم الثالث فسيشهد منافسات تحدي المجتمع وتحدي المدن، في حين ستتنافس الفرق في فئة صغار السن خلال اليوم الرابع والأخير، والذي سيشهد كذلك التحديات النهائية للفرق المتأهلة من جميع الفئات، ومن ثم سيتم تتويج الأبطال خلال الحفل الختامي.

جوائز

وتبلغ جائزة الفريق الفائز بالمركز الأول لكل فئة 500 ألف درهم، وسيحصل أصحاب المركز الثاني على جائزة قيمتها 250 ألف درهم، والثالث على 150 ألف درهم.

أما جوائز تحدي فئة صغار السن، فتنقسم الجوائز المالية: 70 ألف درهم للفريق الفائز بالمركز الأول، و56 ألف درهم للمركز الثاني، و35 ألف درهم للمركز الثالث.

دعم كبير

وتلقى الألعاب الحكومية دعماً رفيع المستوى من مجموعة كبيرة من المؤسسات والشركات الرائدة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تضم قائمة رعاة الألعاب الحكومية: موانئ دبي العالمية كشريك رئيسي، ومجلس دبي الرياضي كراعٍ استراتيجي، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات" وشركة داماك العقارية ومجموعة بريد الإمارات "7X" كرعاة ذهبيين، وهيئة كهرباء ومياه دبي وبنك أبوظبي الأول كرعاة فضيين، بالإضافة إلى دبي فستيفال سيتي، وهوم بيكري، والفارس العالمية للخيم، و"جيب"، وشركة الاتصالات المتكاملة "دو".

نجاح متواصل

يُذكر أن الألعاب الحكومية حظيت خلال الدورات الأربع الماضية بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة تجاوزت الـ 4,500 لاعب ولاعبة من الموظفين الحكوميين وفئات المجتمع وفرق المدن.

ويمكن التعرف على مستجدات "الألعاب الحكومية" عبر الموقع الإلكتروني http://www.govgames.ae، أو عبر حسابات التواصل الاجتماعي على انستغرام ومنصة إكس، وفيسبوك @GovGames.