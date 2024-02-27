حاكم أم القيوين يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة والدة الأمير خالد بن سعد

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.