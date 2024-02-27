هل يجوز عمل تسوية نهائية للنفقة ؟

سؤال :



مطلقتي وأولادي يحصلون على نفقات أكثر من نصف راتبي، فهل يمكن إجراء تسوية بدفع مبلع النفقة لمدة سنتين دفعه واحدة وإيقاف النفقة نهائيا عني ، بحيث لا يمكنها المطالبة بالنفقة في أي وقت أو فتح هذا الملف أمام المحكمة ؟

الإجابة :



المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف : المطلقة لا يجوز لها أن تتنازل عن نفقات الأولاد وبالتالي فلا يمكنها التسوية مع عدم مطالبتها لك بنفقاتهم المستقبلة، لكن يمكن أن تبرم اتفاقية على استلامها النفقات عن المدة التي تستطيع دفعها مقدماً وهذا لا يعد تسوية وإنما إقرار بالاستلام ولكنها لا يمكن لها أن تتنازل عن نفقات الأولاد المستقبلية.



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